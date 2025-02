Hamas Libère Trois Otages Israéliens en Échange de 369 Palestiniens

Trois otages israéliens, détenus par le Hamas depuis octobre 2023, seront libérés samedi en échange de 369 prisonniers palestiniens détenus par Israël. Cet échange marque un soulagement pour la trêve fragile en vigueur depuis janvier. Le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, se rendra en Israël pour des discussions clés sur la situation à Gaza.

Trois otages israéliens doivent être libérés samedi par le Hamas en échange de 369 Palestiniens détenus par Israël , pour le sixième échange prévu par l'accord de cessez-le-feu à Gaza , après plusieurs jours d'incertitude quant à la poursuite de la trêve. Le mouvement islamiste palestinien, puis Israël , ont confirmé que trois hommes allaient être libérés après 16 mois de captivité à Gaza .

Le Club des prisonniers palestiniens, chargé du dossier, a ensuite indiqué que 369 prisonniers palestiniens seraient libérés par Israël. Le secrétaire d'Etat américain, Marco Rubio, qui doit mener une tournée régionale, est par ailleurs attendu samedi soir en Israël pour des entretiens prévus dimanche notamment avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu. L'annonce des libérations lève dans l'immédiat l'hypothèque qui pesait sur la trêve, en vigueur depuis le 19 janvier, fragilisée durant la semaine par des échanges de menaces entre le Hamas et Israël et des accusations réciproques de violations de ses termes. Sur le sort à plus long terme de la bande de Gaza, un sommet de cinq pays arabes doit se tenir le 20 février à Ryad, pour répondre au plan du président américain Donald Trump d'une prise de contrôle du territoire palestinien et du déplacement de sa population en Egypte et Jordanie voisines. Les trois hommes devant être libérés samedi après 16 mois de détention sont Sacha Trupanov, un Israélo-Russe de 29 ans, Sagui Dekel-Chen, Israélo-Américain de 36 ans, et Yair Horn, Israélo-Argentin de 46 ans, selon le bureau de Benjamin Netanyahu.Les trois otages devant être libérés samedi de Gaza, Sagui Dekel-Chen, Israélo-américain, Sacha Trupanov, Israélo-russe et Yair Horn, Israélo-argentin Tous ont été enlevés au kibboutz Nir Oz lors de l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, qui a déclenché la guerre à Gaza. Sur 251 personnes alors emmenées à Gaza, 73 s'y trouvent toujours, dont au moins 35 mortes, selon l'armée israélienne.Leur état à leur libération sera scruté, alors qu'un ex-otage, Keith Siegel, a témoigné des'conditions inimaginables' de sa captivité.Des Palestiniens manifestent contre le plan Trump pour l'après-guerre à Gaza dans le camp de déplacés de Nuseirat, dans le centre de Gaza, le 14 février 2025 'Je suis un survivant (...) chaque jour me semblait être le dernier', a raconté dans un message vidéo cet Israélo-américain de 65 ans, libéré le 1er février. 'J'étais affamé et torturé, à la fois physiquement et émotionnellement. Quand la guerre s'est intensifiée, les terroristes qui me retenaient m'ont traité encore plus mal', a-t-il ajouté. 'Les terroristes m'ont donné des coups de pied, m'ont craché dessus et m'ont retenu sans eau, sans lumière et sans air à respirer.' Le CICR s'est dit vendredi'très inquiet des conditions de vie des otages', soulignant'la nécessité urgente' qu'il y ait accès. Le 8 février, le Hamas avait remis à la Croix-Rouge trois otages très affaiblis physiquement lors d'une mise en scène qui avait provoqué la colère en Israël. Sept détenus palestiniens alors libérés avaient pour leur part été hospitalisés en Cisjordanie occupée'en raison de la brutalité' de leur détention en Israël, selon le Club des prisonniers palestiniens.Des civils palestiniens marchent dans al-Mughraqa, dans le centre de la bande de Gaza, le 13 février 2025 L'Egypte et le Qatar ont mené cette semaine une médiation pour débloquer la poursuite des libérations, après des menaces du Hamas de les suspendre et d'Israël de reprendre la guerre. La trêve, entrée en vigueur après 15 mois de guerre et pour une durée initiale de 42 jours, a déjà permis la libération de 16 otages israéliens contre 765 prisonniers palestiniens.Manifestation à Amman contre le plan Trump de prise de contrôle de la bande de Gaza et de déplacement de sa population, le 14 février 2025 Mais la suite du cessez-le-feu reste incertaine, les négociations prévues sur la deuxième phase n'ayant toujours pas commencé. Le Hamas a dit vendredi soir s'attendre à ce que ces pourparlers débutent'en début de semaine prochaine'. Les médiateurs - Qatar, Etats-Unis et Egypte - espèrent les entamer'la semaine prochaine à Doha', a de son côté indiqué une source proche des négociations. La deuxième étape de l'accord est censée permettre la libération de tous les otages et la fin définitive de la guerre, avant une dernière phase consacrée à la reconstruction de Gaza, un chantier gigantesque estimé par l'ONU à plus de 53 milliards de dollars. M. Rubio, s'est déclaré jeudi ouvert à toute autre proposition des pays arabes sur l'après-guerre à Gaza, alors que la proposition de Donald Trump d'y créer une'Côte d'Azur du Moyen-Orient' vidée de ses habitants palestiniens a été décriée à travers le monde. 'Ils ne l'aiment pas, mais le seul plan, c'est celui de Trump. S'ils en ont un meilleur, le moment est venu de le présenter', a dit M. Rubio, qui doit également se rendre après Israël en Arabie saoudite et aux Emirats arabes uni





