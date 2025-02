Hamas et Israël s'accordent sur un nouveau échange d'otages

Le mouvement islamiste Hamas et Israël ont convenu d'un sixième échange d'otages samedi, dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu à Gaza. Trois Israéliens, tous binationaux, seront libérés en échange de 369 prisonniers palestiniens.

Le mouvement islamiste Hamas et Israël ont convenu d'un sixième échange d'otages samedi, dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu à Gaza . Cet échange intervient alors que le secrétaire d'Etat américain, Mario Rubio, est attendu en Israël samedi soir. Trois Israéliens, tous binationaux, détenus dans la bande de Gaza depuis 16 mois, seront libérés. En contrepartie, 369 prisonniers palestiniens seront remis en liberté.

Les trois hommes concernés sont Sacha Trupanov, un Israélo-Russe de 29 ans, Sagui Dekel-Chen, Israélo-Américain de 36 ans, et Yair Horn, Israélo-Argentin de 46 ans. Ils avaient été enlevés au kibboutz Nir Oz lors de l'attaque massive et violente du 7 octobre 2023, menée par le Hamas depuis la bande de Gaza. Cette attaque a déclenché la guerre dans le territoire palestinien. Sur les 251 personnes prises en otage, 73 sont toujours retenues à Gaza, dont au moins 35 sont mortes, selon l'armée israélienne. L'Egypte et le Qatar ont joué un rôle de médiateurs pour que cet échange se produise, et la trêve soit maintenue, malgré les menaces du Hamas de suspendre les libérations et celles d'Israël de reprendre la guerre. Les deux parties s'accusent mutuellement de violations de l'accord. Comme lors de chaque libération d'otages, des dizaines de combattants cagoulés et armés du Hamas ont été déployés samedi matin autour d'un podium à Khan Younès, dans le sud de Gaza. Une large affiche portant le logo des Brigades Ezzedine Al-Qassam, la branche armée du Hamas, et plusieurs messages politiques en arabe, en anglais et en hébreu, a été accrochée. L'un des messages indique: 'Pas de déplacement sauf vers Jérusalem', en référence au refus des Palestiniens de l'initiative américaine de déplacer les Palestiniens hors de Gaza. Selon des sources du Hamas et du Jihad islamique, un groupe armé palestinien allié à Gaza, environ 200 combattants ont été déployés pour cette nouvelle mise en scène. Des combattants de la branche armée du Fatah du président Mahmoud Abbas sont également présents. En Israël, l'inquiétude est vive concernant l'état physique et psychologique des trois hommes. Keith Siegel, un ex-captif, a témoigné des 'conditions inimaginables' de sa détention, vécue 'dans la peur constante'. 'Chaque jour me semblait être le dernier', a-t-il raconté dans un message vidéo. 'J'étais affamé et torturé, à la fois physiquement et émotionnellement.' Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), qui transfère les otages du Hamas à l'armée israélienne à Gaza, s'est dit vendredi 'très inquiet des conditions de vie' des captifs et a appelé à ce que les libérations se déroulent de manière 'digne'. Lors de la précédente libération, le 8 février, le Hamas avait contraint trois otages très affaiblis physiquement à saluer une foule de Gazaouis, dans une mise en scène qui avait provoqué la colère en Israël. Sept détenus palestiniens alors libérés ont été hospitalisés en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël, 'en raison de la brutalité' de leur détention, selon le Club des prisonniers. Parmi les détenus palestiniens qui doivent être relâchés samedi, 36 ont été 'condamnés à la perpétuité', dont 24 seront expulsés, selon le Club des prisonniers palestiniens. La trêve, entrée en vigueur après 15 mois de guerre et pour une durée initiale de 42 jours, a déjà permis la libération de 16 otages israéliens contre 765 prisonniers palestiniens. La suite du cessez-le-feu reste incertaine, les négociations prévues sur la deuxième phase n'ayant toujours pas commencé. Le Hamas a déclaré vendredi s'attendre à ce que ces pourparlers débutent 'en début de semaine prochaine'. Les médiateurs - Qatar, États-Unis et Egypte - espèrent les entamer 'la semaine prochaine à Doha', a indiqué une source proche des négociations. La deuxième étape de l'accord devrait permettre la libération de tous les otages et la fin définitive de la guerre. Une dernière phase serait ensuite consacrée à la reconstruction de Gaza, un chantier gigantesque estimé par l'ONU à plus de 53 milliards de dollars





