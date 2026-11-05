Halles de la Cartoucherie Toulouse : 27 stands pour une offre gastronomique élargie

Les Halles de la Cartoucherie à Toulouse renforcent leur attractivité avec 27 stands. Découvrez la nouvelle offre culinaire et le contexte économique du site.

Les Halles de la Cartoucherie à Toulouse renforcent leur attractivité en élargissant considérablement son offre de restauration. L'établissement compte désormais 27 stands culinaires, marquant une étape importante dans le renouvellement de son concept.

Cette expansion s'inscrit dans le cadre de la troisième saison du projet Cosmopolis, qui a pour vocation de revitaliser la Place du Marché au sein du complexe toulousain. Cette initiative vise à offrir une diversité de choix satisfaisant des profils de consommateurs variés, tant par les goûts que par les budgets.

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Renouvellement de l'offre culinaire

La Place du Marché des Halles de la Cartoucherie a intégré plusieurs nouvelles enseignes depuis le début de la rentrée, confirmant sa position de cœur battant du projet. Cette stratégie vise à compléter les propositions existantes tout en introduisant des cuisines internationales et des formats distincts.

Les visiteurs peuvent désormais découvrir une large palette de saveurs, allant de la cuisine vietnamienne aux spécialités africaines et antillaises. Le menu inclut également des croques revisités aux accents du Sud-Ouest, avec des déclinaisons nommées Madame, Aveyronnais, Gersois et Basque, sans oublier une version végétarienne.

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Stratégie après redressement judiciaire

Ce dynamisme commercial intervient dans un contexte économique fragile pour les Halles de la Cartoucherie. Après avoir été placées en redressement judiciaire en mars 2026, la direction a dû prendre des décisions structurantes pour assainir les finances.

Muriel Le Vaillant, directrice générale, a dirigé un plan de licenciement et un plan de redressement pour tenter de remettre l'établissement sur des bases financières saines. Cet effort de restructuration vise à assurer la pérennité du site tout en améliorant l'expérience client.

Diversité des cuisines proposées

Le nouvel espace gourmand accueille des comptoirs spécialisés dans des plats asiatiques variés, répondant aux saisons froides avec des soupes et nouilles chaudes. On y trouve notamment des nouilles Biang Biang, du pad thaï, des udon, des sapporo et du chow mein.

Des spécialités vapeur partageables comme les ha kao, les siu mai et les xiaolongbao complètent cette offre. Un autre stand propose le bo bun, le best-seller, ainsi que du phô, des nems, des rouleaux de printemps, des banh mi et du riz cantonais.

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Innovations végétales et locales

L'établissement introduit également Hippie, une marque maison miseant sur des buns garnis 100 % végétariens. Cette enseigne propose une alternative végétarienne qui renouvelle les codes classiques du burger avec un univers franc et décalé.

Les amateurs de cuisines africaines et antillaises peuvent déguster des recettes généreuses telles que le mafé, le poulet yassa, ainsi que des viandes et poissons braisés. Cette diversification répond à la demande d'une clientèle souhaitant retrouver plusieurs convives autour de tables aux offres variées.