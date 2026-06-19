Le milieu de terrain portugais João Neves et sa compagne Madalena Aragão subissent une vague de cyberharcèlement après des commentaires perçus comme dévalorisants envers Cristiano Ronaldo. L'incident souligne la pression intense des réseaux sociaux sur les joueurs lors des compétitions internationales.

La Coupe du monde 2026 a débuté sous le signe de la polémique pour l'équipe du Portugal , non pas en raison de la performance sur le terrain, mais à cause d'un incident déclenché par des déclarations apparemment anodines du jeune milieu de terrain João Neves .

Après le match nul du Portugal contre la République démocratique du Congo (1-1) lors de la première journée, Neves, qui évolue au Paris Saint-Germain, a tenu des propos relatifs à Cristiano Ronaldo qui ont déclenché une réaction disproportionnée sur les réseaux sociaux. Selon ses mots : "On sait ce que Cristiano a fait pour nous, mais en ce moment, il est comme nous. C'est juste un joueur de plus qui est là pour nous aider.

Il est comme tous les autres". Cette phrase, qui peut s'interpréter comme une volonté d'égalité au sein de l'effectif plutôt que comme une critique, a été perçue par de nombreux admirateurs de la star comme un manque de respect inacceptable. La vague de harcèlement qui a suivi a principalement ciblé João Neves lui-même, mais aussi sa compagne, Madalena Aragão.

Leur compte Instagram, où ils partagent des moments de leur vie privée, est devenu le théâtre d'un déferlement de commentaires agressifs, insultants et souvent misogynes. Pour mesurer l'ampleur de la campagne de haine, il suffit d'observer les chiffres : la publication de Neves concernant le match contre la RDC a dépassé les 180 000 commentaires en quelques heures, soit presque dix fois plus que la photo où il posait avec le trophée de la Ligue des champions en mai dernier (19 000 commentaires).

Madalena Aragão, suivie par environ un million de personnes, a été personnellement visée. De nombreux messages faisaient référence à Cristiano Ronaldo, certains allant jusqu'à la menacer. Elle a finalement dû restreindre les options de commentaires sur ses publications pour tenter de se protéger.

Le journaliste et animateur Daniel Riolo a commenté cette situation en soulignant que cette atmosphère toxique n'est pas idéale pour la préparation d'un match déjà crucial, celui contre l'Ouzbékistan lors de la deuxième journée de la phase de groupes. La pression médiatique et populaire autour de Cristiano Ronaldo est immense, et tout Élément qui semble le diminuer, même involontairement, est taxé d'ingratitude.

Par ailleurs, cette affaire intervient alors que des rumeurs circulent concernant le sélectionneur Roberto Martinez et ses potentielles discussions avec le club Al-Nassr, Club où évolue Cristiano Ronaldo. Ces allégations, bien que non vérifiées, alimentent un climat de suspicion et pourraient, selon certains analystes, créer un conflit d'intérêt dans la gestion de la star portugaise par le sélectionneur national. L'épisode illustre parfaitement comment les réseaux sociaux amplifient les moindres déclarations et transforment des situations banales en crises médiatiques.

La vitesse à laquelle la haine s'est propagée montre à quel point les footballeurs, même les plus jeunes comme Neves, sont exposés. La frontière entre l'admiration fanatique et le harcèlement devient extrêmement fragile. Ce n'est pas la première fois que les proches des sportifs sont pris pour cible. Les sœurs de Cristiano Ronaldo ont déjà dénoncé des vols et des injustices supposées après des matchs.

L'équipe de France, pour sa part, a vu son parcours en phase de groupes qualifié de "parcours de la mort" par les prédictions, alors que l'Argentine a été épargnée par un tirage clément. Dans un autre registre, le joueur de Nice, Wahi, a été arrêté avant le Mondial, soupçonné d'avoir pris volontairement un carton jaune dans le cadre de paris sportifs. Autant d'éléments qui montrent que le football moderne est traversé par des enjeux dépassant le simple jeu.

En définitive, l'affaire João Neves met en lumière la difficulté croissante pour les athlètes de naviguer entre expression personnelle et attentes d'une communauté de fans extrémiste. Elle pose aussi la question de la responsabilité des plateformes sociales face à la propagation de discours haineux. Tandis que le Portugal doit se concentrer sur la qualification pour les huitièmes de finale, cette polémique interne risque de peser sur la dynamique du groupe.

La star, Cristiano Ronaldo, a jusqu'à présent gardé le silence publiquement sur cette affaire, préférant probablement se focaliser sur son objectif sportif. Mais l'ombre de cette controplane plane désormais sur la sélection portugaise et prolonge le débat sur l'emprise des réseaux sociaux dans le sport professionnel





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