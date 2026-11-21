Profitez d'une réduction de 550 euros sur le réfrigérateur Haier Cube 83 Série 3 HCR3818ENMM chez Cdiscount ce samedi 21 novembre. Prix final sous 640 euros pour un appareil 467 litres.

Le site de vente en ligne Cdiscount lance une opération commerciale majeure ce samedi 21 novembre, offrant une remise exceptionnelle de 550 euros sur le réfrigérateur multi-portes Haier Cube 83 Série 3 HCR3818ENMM. Cette offre spectaculaire permet d'acquérir cet électroménager de grande taille pour moins de 640 euros, un prix particulièrement attractif pour un modèle de cette catégorie.

Ce modèle spécifique, identifié par la référence HCR3818ENMM, se distingue par son design argenté et sa configuration à quatre portes, dont deux sont exclusivement reservées à la partie congélateur. Il s'agit de l'un des meilleurs plans du moment pour équiper un intérieur moderne avec un appareil alliant esthétique et performance technique.

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Technologie No Frost et conservation optimale

Le réfrigérateur Haier Cube 83 Série 3 HCR3818ENMM intègre la technologie Total No Frost Air Surround, qui garantit une circulation d'air homogène dans l'ensemble du compartiment de réfrigération. Cette innovation empêche la formation de givre sur les parois internes et assure une conservation des denrées alimentaires fraîches jusqu'à 7 jours.

Avec une capacité totale de 467 litres, cet appareil offre un volume de stockage considérable pour répondre aux besoins des ménages exigeants. Le compartiment congélateur dispose de 156 litres d'espace, permettant de conserver une grande quantité de produits surgelés dans des conditions optimales de fraîcheur.

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Stabilite thermique et controle tactile precis

L'équipement est doté d'un compresseur inverter qui assure une stabilité thermique continue, essentielle pour la préservation des aliments. La temperature peut etre regulée avec précision via un panneau tactile intégré sur la porte supérieure, offrant un controle user-friendly et immediat.

En cas de coupure de courant, les isolants performants de ce modèle permettent de conserver le froid à l'interieur pendant 20 heures. Cette fonction de securite protege les achats alimentaires des pertes materielles lors des pannes elektrique imprevisibles.

Disponibilite immédiate et caracteristiques techniques

L'offre de Cdiscount se concentre sur l'accessibilité financière pour un produit de haute gamme. Le prix affiché de moins de 640 euros inclut les 550 euros de remise immédiate, rendant cet appareil accessible à un public plus large tout en maintenant des standards de qualité élevés.

Les lecteurs intéressés par cet électroménager de grande taille doivent agir rapidement, car les stocks peuvent se raréfier lors de ce type d'opération promotionnelle limitée dans le temps. Le modèle HCR3818ENMM représente un investissement durable pour tout foyer souhaitant moderniser sa cuisine.