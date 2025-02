Hagetmau et Aire Battu, Biscarrosse l'Empore Face à Capbreton-Hossegor

Les clubs landais de Fédérale 3 ont connu un weekend mitigé, avec des défaites pour Hagetmau et Aire, tandis que Biscarrosse s'impose face à Capbreton-Hossegor dans un derby crucial pour le maintien.

Fédérale 3 dans les Landes : Hagetmau et Aire battus à l'extérieur, le derby pour Biscarrosse face à Capbreton-Hossegor En course pour la qualification, les deux clubs landais de la poule 10 ont été dominés à Laruns et à Riscle. Dans la poule 11, Biscarrosse l'a emporté face à Capbreton-Hossegor , alors que Côte Landes est tombé face au leader. Dans la poule 10, les Landais ont raté la bonne opération.

Notamment Hagetmau, qui a manqué l'occasion de consolider son podium et sa place qualificative pour les 32es de finale à Laruns (31-17). Le SAH (3e/36 pts) reste donc sous la menace de Bizanos pour la 3e place, alors que Riscle – dauphin du leader Gan – a repris cinq longueurs d'avance après son difficile succès face à de valeureux Aturins (17-15). Avec ce bonus défensif, l’Avenir (5e/32 pts) conserve sa place de barragiste et revient à quatre points du podium et d’Hagetmau. Fédérale 3 dans les Landes : un derby pour le maintien dans la poule 11, la course à la qualification dans la poule 10 Maintien ou qualification, les cinq clubs landais sont focalisés sur des objectifs opposés avant la 14e journée, dimanche 16 février à 15 h 30 Dans la poule 11, le derby landais de cette 14e journée a tourné à l’avantage de Biscarrosse : à domicile, le BO l’a emporté au forceps face à une formation de Capbreton-Hossegor qui a crânement défendu ses chances ce dimanche, à Jacques-Ducom (24-20). Cette victoire permet aux Biscarrossais (6es/28 pts) de se donner un grand bol d’air en bas de tableau, puisqu’ils comptent désormais 12 points d’avance sur la 9e place de l’AS Bayonne, qui a pris un bonus défensif face à Larressore (23-29). Statu quo, donc, pour le CHR (8e/23 pts) en queue de classement, qui totalise toujours sept points d’avance sur les Bayonnais à quatre journées de la fin de la saison régulière. L’autre club landais concerné par le maintien, Côte Landes, s’est bien défendu sur son terrain de Linxe face au leader Emak Hor (21-25) : l’ACLR (7e/26 pts) a encore, de son côté, dix longueurs d’avance sur la 9e place.





sudouest / 🏆 67. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Fédérale 3 Landes Rugby Hagetmau Aire Biscarrosse Capbreton-Hossegor Derby Maintien Qualification

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Fédérale 3 dans les Landes : Hagetmau et Aire ratent la bonne opération, Côte Landes respire, Capbreton-Hossegor devra s’en contenterHagetmau et Aire-sur-l’Adour, qui visent le top 5 dans la poule 10, se sont inclinés. Tout comme le CHR dans la poule 10 malgré son point de bonus, alors que Côte Landes s’est donné de l’air à domicile contre Hendaye

Lire la suite »

Fédérale 3 dans les Landes : Hagetmau et Aire-sur-l’Adour se positionnent, un grand bol d’air pour Capbreton-HossegorÀ domicile, Hagetmau face à Argelès-Gazost (26-20), l’Avenir Aturin face à Barcus-Menditte (15-9) et le CHR contre Saint-Palais (24-13) se sont imposés ce dimanche. Contrairement à Biscarrosse chez Emak Hor (28-5) et Côte Landes à Larressore (16-9)

Lire la suite »

Les Auscitaines s'imposent face à Hagetmau en match clé pour le maintienLes Auscitaines de Auch BC ont remporté dimanche un match crucial pour leur maintien en battant Hagetmau 67-54. Malgré un mauvais début de match, les Gersoises ont su remonter au score et dominer la formation landaise en seconde partie de match.

Lire la suite »

Hagetmau, le savoir-faire landais: Une association qui fédère artisans et commerçantsL'association Hagetmau, le savoir-faire landais, regroupe plus de 80 adhérents, commerçants et artisans, qui s'unissent pour gagner en visibilité. Rencontre avec quelques-uns d'entre eux et leur dernier projet: le Salon du mariage.

Lire la suite »

Arsenal de l'ETA Découvert dans une Maison de CapbretonUn arsenal d'armes datant des années 1970, probablement utilisé par l'organisation basque ETA, a été découvert vendredi 10 février 2012 dans le plafond d'une maison à Capbreton, située à quelques mètres de la gendarmerie. La découverte a été faite par un proche des nouveaux propriétaires lors d'un inventaire des travaux de rénovation à réaliser.

Lire la suite »

Cour d’assises des Landes : dix-huit ans de prison pour le meurtrier de CapbretonLa cour d’assises a condamné ce mercredi 12 février Théo Giuliana pour le meurtre de Stéphane Schlichter, le soir du réveillon de Noël, en 2022. Il plaidait la légitime défense

Lire la suite »