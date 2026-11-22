Le député LFI Hadrien Clouet s'oppose à l'inscription de la règle d'or dans la Constitution. Il appelle Edouard Geffray à débloquer 10 milliards d'euros pour le blocus des lycées.

Le député de la France Insoumise ( LFI), Hadrien Clouet, a exprimé son opposition ferme à l'inscription de la règle d'or dans la Constitution française. Il considère que cette mesure institutionnelle ne constitue pas une solution appropriée pour les défis budgétaires actuels du pays. Sa position s'inscrit dans un contexte politique où les questions de dépenses publiques et de stabilité financière revêtent une importance majeure pour le gouvernement.

Positionnement sur la règle d'or budgétaire

Hadrien Clouet estime clairement qu'il ne faut pas inscrire la règle d'or dans la Constitution. Cette position marque une divergence importante avec les courants politiques favorables à une rigidité accrue des finances publiques. Le député LFI défend une approche plus flexible permettant d'adapter les mesures économiques aux réalités sociales urgentes.

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Son intervention souligne la volonté de privilégier les investissements sociaux plutôt que la contrainte constitutionnelle stricte. Cette vision s'oppose directement aux demandes de rigueur budgétaire absolue portées par certains partis de l'opposition et des institutions européennes.

Demande de 10 milliards pour les lycées

En parallèle de ses critiques constitutionnelles, Hadrien Clouet s'attaque directement aux causes des tensions sociales actuelles. Il affirme que Édouard Geffray doit sortir le chèque de 10 milliards d'euros. Cette demande est adressée spécifiquement au ministre de l'Éducation nationale pour tenter de débloquer la situation dans les établissements scolaires.

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Le député LFI relie explicitement ces tensions au besoin urgent de financement. Il dénonce le manque d'investissements qui aurait pu prévenir ou apaiser les mouvements de colère sociale dans le secteur éducatif. Son appel vise à responsabiliser le gouvernement sur ses engagements financiers envers les lycéens.

Contexte social et blocus en cours

La situation actuelle connaît un blocus lycéen qui affecte le fonctionnement normal de l'enseignement. Les manifestations et les mobilisations dans les établissements scolaires créent une instabilité quotidienne pour les familles et les personnels éducatifs. Hadrien Clouet utilise cette urgence pour justifier la nécessité d'une réponse budgétaire immédiate.

Les acteurs politiques s'interrogent sur les leviers efficaces pour restaurer le calme. La position de la LFI propose une solution par la dépense publique massive. Cette stratégie cherche à démontrer que l'investissement est plus rentable socialement que la confrontation policière ou administrative prolongée.

Implications politiques et prochaines étapes

Cette prise de position d'Hadrien Clouet renforce le clivage idéologique sur la gestion des finances publiques. Elle place la France Insoumise en posture de critique constructive exigeant des actions concrètes. La réponse du gouvernement à cette demande de 10 milliards d'euros déterminera la suite de la dynamique sociale.

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Les observateurs politiques suivent de près les réactions des autres partis face à cette exigence. Le débat sur la règle d'or et les crédits éducatifs reste ouvert et constitue un enjeu central du scrutin à venir. La mobilisation des lycéens impose une visibilité médiatique constante sur ces dossiers.