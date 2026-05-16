Habitudes simples pour vivre plus longtemps et mieux

Le Dr Gérald Kierzek, directeur médical de Doctissimo, recommande plusieurs habitudes simples du quotidien pour influencer positivement votre métabolisme et améliorer votre santé.

Vivre plus longtemps et en meilleure santé ne repose pas forcément sur des routines coûteuses ou impossibles à tenir. En effet, quelques habitudes simples du quotidien suffisent déjà à influencer positivement votre métabolisme, selon le Dr Gérald Kierzek, directeur médical de Doctissimo.

Astuce numéro 1 : dormir suffisamment Souvent négligé, le sommeil reste pourtant un pilier clé de votre santé.

"Visez 7-8 heures de sommeil (de qualité ! ) par nuit, en veillant à garder des horaires réguliers, en éteignant les écrans une heure avant le coucher et en vous créant votre propre rituel apaisant. Un bon sommeil réduit le risque de maladies cardiaques, de diabète, d’obésité et de troubles de l’humeur, tout en renforçant l’immunité et la capacité à se concentrer ! ", conseille le Dr Gérald Kierzek





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