Habitat inclusif : des résidents en situation de handicap sortent de l'isolement à Cahors

Dans une résidence du Lot, des personnes en situation de handicap sortent de l'isolement grâce à un habitat inclusif. Les résidents vivent en collectif, partagent les repas et participent à diverses activités organisées chaque semaine.

Une habitante récupère les repas livrés d'une autre qui travaille... : dans cette résidence du Lot, des personnes en situation de handicap sortent de l'isolement L'habitat inclusif transforme le quotidien des personnes en situation de handicap à Cahors .

Dans cette résidence particulière, Les Cadunamics, entraide et autonomie se conjuguent au quotidien. Mais l'avenir du dispositif, prévu pour sept ans, reste incertain. L'autre jour, un habitant m'a appelé car il avait un souci sur son fauteuil donc je suis allé l'aider, raconte fièrement Adrien, Cadurcien de 32 ans. Depuis près de trois ans, ce jeune homme, en situation de handicap, vit dans un logement situé dans le quartier de la Croix-de-Fer à Cahors.

La particularité ? Il s'agit d'un habitat inclusif Les Cadunamics, porté par la délégation du Lot de l'association APF France handicap. Nous avons répondu à un appel à projets lancé par l'État et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Lot Habitat en est partie prenante puisqu'il est le bailleur.

Dans cet immeuble, situé juste en face des locaux de l'association, douze appartements sont réservés à des personnes en situation de handicap. Ils sont adaptés pour les personnes à mobilité réduite. Même s'ils ne sont pas parfaits, reconnaît la directrice. Le but : éviter l'isolement des personnes en situation de handicap et leur permettre d'avoir une vie sociale.

Adrien, lui, a vu sa vie changer depuis qu'il a intégré les Cadunamics. Avant, je vivais seul. Je me reposais beaucoup sur mon entourage. J'étais très isolé et renfermé sur moi-même, je ne sortais presque jamais de chez moi.

Aujourd'hui, c'est bien le contraire. Adrien a un agenda de ministre. Il poursuit : Je me rendais compte que j'étais parfois un poids pour mes proches... Ici, ça m'a permis de me sociabiliser, d'apprendre à aller vers les autres.

Une manière de vivre en collectif, tout en ayant sa propre bulle. L'habitat inclusif a aussi un côté rassurant. On est tous voisins, on peut se donner des coups de main. Hélène Kopp prend un exemple : Une habitante récupère les repas livrés d'une autre personne qui travaille.

Et puis, tous les logements ne sont pas réservés à des personnes en situation de handicap. Il y a des échanges, tout le monde a sa place. Pour Adrien, cela lui permet d'aspirer à une certaine normalité. En plus de l'habitat inclusif, de nombreuses activités sont organisées pour les habitants chaque semaine.

Ce vendredi, c'était yoga. On va prendre un moment pour soi, entame Marie-Noëlle, professeure de yoga qui intervient toutes les semaines auprès des Cadunamics. Les habitants se rendent à la délégation de l'APF. Ils sont quatre, dont Patrick, en fauteuil roulant.

C'est un vrai travail musculaire. On travaille la souplesse et les étirements. J'ai du mal à trouver un kiné alors le yoga compense un peu. Pour choisir les activités, un comité est régulièrement organisé.

On discute tous ensemble. Chacun propose ce qu'il a envie de faire, ça nous permet de faire des découvertes. Puis on se met d'accord sur le calendrier. Au sein des Cadunamics, l'entente est primordiale.

Actuellement, sur les douze logements, neuf sont loués. On a déjà trois ou quatre personnes sur liste d'attente. Les personnes nous contactent et on les reçoit pour un entretien. On leur explique ce qu'est l'habitat inclusif.

Ce n'est pas toujours adapté à tout le monde. On leur présente le groupe. Et si cela fonctionne, Lot Habitat prend le relais puisque c'est lui qui gère le dossier locatif. APF a son mot à dire dans le recrutement, justement pour garder cette bonne entente entre les résidents. Sans ça, il ne serait pas rentré..





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