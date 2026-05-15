Habitant de Nantes : 'J'en ai pas dormi de la nuit' après la mort d'un adolescent de 15 ans tué par balles

Les habitants de Nantes racontent la montée du trafic de stupéfiants dans le quartier du Port-Boyer, où un adolescent de 15 ans a été tué par balles ce jeudi soir. Les autorités doivent prendre des mesures pour calmer la situation.

J'en ai pas dormi de la nuit : les habitants sous le choc après la mort d'un jeune de 15 ans à Nantes Sur fond de narcotrafic, un adolescent de 15 ans a été tué par balle au pied d'un immeuble ce jeudi soir, dans le quartier du Port-Boyer à Nantes .

Les habitants racontent à quel point le quartier est gangrené par le trafic de stupéfiants. Au moment des coups de feu ce jeudi 14 mai au soir, Mélanie et ses deux enfants descendaient le chien dans leur quartier du Port-Boyer à Nantes. Sous leurs yeux, un adolescent de 15 ans est mort dans cette fusillade sur fond de narcotrafic qui a fait deux autres blessés mineurs, dont un garçon de 13 ans.témoigne Mélanie, encore sous le choc après ce drame.

Elle vit dans ce quartier HLM arboré depuis 38 ans. Elle raconte que l'atmosphère a changé depuis quelques années dans son hall d'immeuble où les dealers ont installé un point de trafic. Un habitant du quartier, qui ne souhaite pas être identifié, estime : 'Il faut apprendre à ces enfants à ne pas traîner'. Une autre habitant, Franklin, ajoute : 'La solution, ce n'est pas de déménager, parce que tu déménages, c'est pour aller où ?

Ailleurs peut-être que ça se passe comme ça. Le truc, c'est d'enseigner, d'éduquer. Il faut apprendre à ces enfants à ne pas traîner, de tout le temps savoir ce qu'ils font.





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