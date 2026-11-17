Des milliers d'Haïtiens manifestent pour saluer Nayib Bukele après l'envoi de 2.000 soldats. Le gouvernement haïtien signe un accord officiel pour renforcer la lutte anti-gangs face à la violence armée.

Des milliers de citoyens se sont rassemblés mardi dans les rues de Port-au-Prince pour exprimer leur soutien sans réserve à la présence des soldats salvadoriens. Cette mobilisation populaire massive intervient dans un contexte de violence extrême, marquant une approbation claire de la stratégie sécuritaire initiée par le président Nayib Bukele. Les manifestants acclament les troupes étrangères envoyées pour lutter contre l'empire des gangs qui paralysent la capitale haïti enne depuis des années.

Déploiement de plus de 2000 soldats et soutien populaire

La République du Salvador a déployé plus de 2.000 soldats en Haïti il y a près d'un mois, une décision du président Nayib Bukele qui semble désormais largement validée par une partie significative de la population haïtienne. Ces manifestations, les plus importantes observées dans le pays depuis plusieurs années, témoignent d'un espoir renoué face à l'insécurité chronique. Les cortèges arboraient fièrement des pancartes portant les messages Merci Bukele et Vive Bukele, exprimant une gratitude publique tangible envers le leader salvadorien.

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Accord officiel de coopération bilatérale signé

En fin de journée, l'exécutif haïtien a annoncé la formalisation juridique du partenariat entre les deux nations voisines. Le Conseil des ministres a entériné l'Accord de coopération entre la République d'Haïti et la République du Salvador. Ce document officialise la collaboration étroite entre les deux États, visant spécifiquement à répondre aux défis sécuritaires critiques auxquels fait face Haïti. Cette décision marque une nouvelle étape institutionnelle dans le renforcement des relations bilatérales et la coopération mutuelle face à la crise.

Mission de sauvetage et stratégie anti-gangs du Salvador

Le gouvernement salvadorien a précisé que l'objectif premier de ses militaires est de retrouver quatre soldats portés disparus intégrés à la Force de répression des gangs. Cette force spéciale, soutenue par les Nations unies, opère près de la capitale et a perdu ses effectifs dans un contexte d'affrontements violents. Nayib Bukele affirme que ses troupes repartiront uniquement une fois ces quatre militaires sauvés, justifiant ainsi la prolongation du déploiement militaire dans une zone où la violence est endémique.

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Visite du ministre haïtien à la méga-prison CECOT

Signe supplémentaire du rapprochement stratégique entre les deux gouvernements, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique d'Haïti a visité le Centre de confinement du terrorisme au Salvador. Cette méga-prison, construite par Nayib Bukele et très critiquée par les organisations de défense des droits humains, constitue le centre de détention des membres présumés des gangs. Le gouvernement haïtien a affirmé que cette visite s'inscrit dans une démarche d'échange d'expériences et de coopération autour des stratégies de lutte contre les gangs et le crime organisé.

Contexte sécuritaire critique et appel aux droits humains

La situation sécuritaire reste extrêmement fragile, comme en témoignent les chiffres du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme. Le Haut-Commissariat a recensé 4.595 morts et 2.050 blessés dus à la violence armée au cours des dix premiers mois de 2.026 en Haïti. Cette institution a appelé mardi toutes les forces de sécurité à prioriser la protection de la population et à n'utiliser la force létale qu'en dernier recours, alors que plusieurs acteurs, dont la police, l'armée et les mercenaires privés, interviennent de manière plus ou moins coordonnée.