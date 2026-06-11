Haïti change de maillot pour la Coupe du monde 2026 : modifications demandées par la Fifa

L'équipementier Saeta a indiqué que l'équipe d'Haïti a changé de maillot en réponse à une demande de la Fédération internationale de football (Fifa) qui considérait que certains visuels du maillot présentaient un message politique. La sélection d'Haïti entrera en lice pour la Coupe du monde 2026 contre l'Écosse, le Brésil et le Maroc.

L'équipementier Saeta a indiqué que l'équipe d' Haïti a changé de maillot en réponse à une demande de la Fédération internationale de football ( Fifa ) qui considérait que certains visuels du maillot présentaient un message politique.

Saeta a précisé que les modifications demandées par la Fifa ont été effectuées conformément à la réglementation en matière d'équipement, afin de garantir que l'équipe soit prête pour la Coupe du monde. Cependant, la Fifa a estimé que certains éléments visuels pouvaient donner lieu à des interprétations différentes et a demandé des modifications. La sélection d'Haïti entrera en lice pour la Coupe du monde 2026 contre l'Écosse, le Brésil et le Maroc.

La Fifa a également organisé un dispositif XXL avec les affiches les plus grandes à voir gratuitement. Les favoris pour la Coupe du monde 2026 sont l'équipe de France, l'Espagne, l'Argentine, le Portugal et l'équipe de France. Les Bleus peuvent-ils vraiment gagner la Coupe du monde avec quatre attaquants





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