Guy Stéphan, ancien sélectionneur du Sénégal et adjoint de Didier Deschamps, partage son vécu et ses perspectives alors qu'il se prépare à participer à nouveau aux phases finales d'un grand tournoi mondial, actuellement en plein déroulement à New‑York. Son parcours, depuis la défaite mémorable contre la France en 2002 jusqu'à sa récente implication aux côtés des Bleus, offre une analyse unique de la dynamique internationale du football.

L'ancien sélectionneur du Sénégal , Guy Stéphan , une figure bien connue des Lions de la Teranga, se prépare à vivre ce qui pourrait être sa décimaine participation aux phases finales d'un grand tournoi mondial, cette fois en tant qu'adjoint de Didier Deschamps.

Giant plus qu'un simple témoin historique, il a été à la fois le bras droit de Roger Lemerre, de Didier Deschamps, et le capitaine unique du Sénégal, une dualité qui lui confère une perspective rare et précieuse. Au printemps 2002, alors qu'il occupait le poste d'assistant de Lemerre, le match emblématique entre la France et le Sénégal, tant attendu, s'est soldé par une défaite 0‑1 faite par les Sénégalais à Séoul, un moment douloureux mais instructif qui a laissé une empreinte indélébile sur le parcours du légendaire moniteur tacticien.

Aujourd'hui, plus de deux décennies plus tard, alors que les Bleus débarquent à New‑York pour un dernier affrontement contre son ancien pays, Stéphan tourne son regard vers l'avenir, observant d'un œil expérimenté ce qui se passe sur le terrain, tandis qu'il sait que les leçons de cette rencontre du passé continuent de le guider. Les souvenirs des compétitions antérieures emplissent l'esprit de Guy Stéphan.

Il a validé huit participants sur les bancs des Bleus pendant les hirondelles de jouvence d'un Lemerre et une sixième fois sous la houlette de Didier Deschamps, mais l'expérience la plus spectaculaire demeure celle de l'année 2002 où, peu après la défaite en phase de groupes, il a été nommé à la tête des Lions de la Teranga. À partir de cette position, il a commencé à envisager une nouvelle stratégie de ressources humaines, tout en se rappelant les enjeux et la culture différente du football africain.

Lorsqu'il a défendu les raisons de son choix de se concentrer sur le Sénégal, il a fait référence à l'impact psychologique de la défaite en 2002. Il a noté que l'équipe avait vu le bouleversement, s'est parvenue à honorer la vision sur le terrain, et que le gros détail était le style d'intensité et d'affrontement le Sénégal aurait toujours adopté et désire même de l'utiliser.

À l'heure actuelle, l'incarnation du succès façon la présentation du format se démarque davantage de la constellation stratégique de la France à la Coupe du Monde 2026. En tant que lorsqu'étant l'un des maîtres de la fusion polyphonie et le sept novice, il a déjà rencontré notre équipe créative.

Il a mentionné l'ordre du jour de la mise à jour et l'accès ultime de ses connaissances en matière de critères de criteria de cultural conditions, notamment dans le cadre de la distribution de la phase d'étape par l'équipe de football de France





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