Guy Lacombe admiratif du travail de Luis Enrique au PSG

L'ancien entraîneur du PSG, Guy Lacombe, démontre son admiration pour le travail de Luis Enrique, actuel coach du club parisien. Il souligne la réussite fulgurante de l'équipe et la détermination de Luis Enrique à mener le PSG vers de nouvelles victoires.

La vitrine du PSG a subi une transformation remarquable depuis son passage il y a environ deux décennies. Toutefois, Guy Lacombe , entraîneur expérimenté de 69 ans, conserve une perception aiguë de la pression et des exigences quotidiennes qui accompagnent le rôle de coach au sein de ce club prestigieux. Dans une interview accordée au journal Le Parisien, il exprime un admiration profonde pour le travail de Luis Enrique .

« J'étais déjà un fervent partisan de son approche, mais aujourd'hui, je suis véritablement admiratif de ce qu'il réalise. Car à Paris, ce n'est pas une tâche facile », confie celui qui a dirigé l'équipe parisienne entre 2005 et 2007, remportant la Coupe de France face à l'Olympique de Marseille (2-1). En retrait du monde du football professionnel depuis février 2013, suite à son dernier engagement à Al-Wasl aux Émirats arabes unis, Guy Lacombe est conquis par la performance actuelle de l'équipe de Luis Enrique. « Luis Enrique est l'architecte et la pierre angulaire de ce PSG actuel », estime l'ancien coach de Rennes et Monaco. « Mais c'est incroyable comment la réussite repose parfois sur des détails insignifiants. Quand Paris était mené 2-0 par Manchester City (avant de s'imposer 4-2 le 22 janvier en Ligue des Champions), qui aurait osé parier que quelques semaines plus tard, le club serait si flamboyant ? C'est parfois dans l'adversité, au bord du précipice, que les compétences et le travail se révèlent pleinement. Luis Enrique remporte sans aucun doute son pari. Cela témoigne de sa détermination, et prouve que lorsqu'on accorde le pouvoir à un technicien de son calibre, il est capable de mener l'équipe vers ses objectifs », affirme-t-il. Pour expliquer le succès fulgurant de Luis Enrique, qui a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2027, Guy Lacombe met notamment en avant « une répartition judicieuse des joueurs énergiques et endurants » ainsi qu' « une récupération très rapide du ballon après une perte ». Il reste cependant à confirmer cette belle dynamique, notamment en Ligue des Champions, avec un potentiel 8e de finale face au FC Barcelone ou à Liverpool. Les attentes ne font que croître. « Il n'est pas au bout de ses peines, car bientôt tout le monde lui demandera d'être champion d'Europe », conclut Guy Lacombe avec un sourire.





