Gus Lamont : la police d'Australie-Méridionale recruse la piste suspecte de la grand-mère

Après un an d'enquête et un million de dollars australiens, la disparition de Gus Lamont reste un mystère. La police soupçonne sa grand-mère, Josie Murray, qui nie tout.

La disparition de Gus Lamont en Australie-Méridionale entre dans une nouvelle phase critique un an après les faits. La police locale a confirmé que l'annonce d'une récompense d'un million de dollars australiens a généré 190 nouveaux signalements. Malgré cet afflux d'informations, le jeune garçon de quatre ans reste toujours introuvable et les investigations ne montrent aucun signe concret de progression.

Les détails de la récompense et des investigations

L'annonce de cette somme substantielle a été formulée par Darren Fielke, responsable de la section des enquêtes sur les crimes majeurs. Il a exhorté toute personne détenant des informations à se manifester, soulignant que cet argent pouvait changer la vie. L'objectif est de trouver et de condamner les responsables de cette disparition mystérieuse sur la propriété reculée d'Oak Park Station.

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Les forces de l'ordre ont mené onze opérations de recherche au sol sur une période de trente jours. Elles ont également impliqué des moyens aériens comprenant Polair, des drones et des avions équipés de caméras spécialisées. Aucun indice permettant l'évolution des investigations n'a été trouvé, laissant l'affaire dans un statu quo difficile.

La position de la grand-mère et des témoins

La grand-mère de l'enfant, Josie Murray, est actuellement la principale suspecte aux yeux de la police. Les enquêteurs pensent que l'enfant a été enterré, une hypothèse qui pèse lourdement sur elle. Elle a toujours clamé son innocence avec détermination, exprimant sa détresse face à cette situation impossible.

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Josie Murray a déclaré qu'il lui faisait pleurer de savoir qu'il n'était plus là. Elle a insisté pour vouloir toujours savoir ce qui lui était arrivé. Cette contradiction entre les soupçons policiers et les déclarations de la suspecte maintient l'affaire dans un domaine purement spéculatif pour le public.

Impact réel et prochaines étapes judiciaires

La police reste pleinement mobilisée pour percer ce mystère inexplicable à ce jour. Les experts analysent les 190 signalements reçus depuis l'annonce de la récompense. Aucune de ces pistes ne semble suffisamment crédible pour mener à une arrestation immédiate ou à la découverte du corps.

Des hypothèses extravagantes ont circulé, comme la piste d'un enlèvement par un aigle à queue cunéiforme, mais elles restent peu plausibles. Les autorités insistent sur le besoin de preuves tangibles. L'affaire reste ouverte et la mobilisation des enquêteurs australiens continue sans relâche.