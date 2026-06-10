Guillermo Ochoa, le premier joueur à six Coupes du monde, se confie sur son parcours de sacrifices

À 40 ans, le gardien mexicain Guillermo Ochoa devient le premier joueur à participer à six Coupes du monde. Il revient sur son parcours marqué par les obstacles, son passage à Ajaccio et sa détermination à représenter le Mexique.

Guillermo Ochoa , l'éternel gardien du Mexique , s'apprête à écrire une nouvelle page de l'histoire du football. À 40 ans, 10 mois et 29 jours, il deviendra ce jeudi, lors du match d'ouverture face à l'Afrique du Sud, le premier joueur à participer à six phases finales de Coupe du monde.

Un exploit qui témoigne d'une longévité exceptionnelle forgée dans la persévérance et le sacrifice. Lors d'un entretien exclusif, le gardien de 153 sélections revient sur son parcours, marqué par des hauts et des bas, des choix déterminants et un attachement indéfectible à son pays et à ses racines. Memo Ochoa, comme on le surnomme affectueusement, se souvient de ses débuts difficiles.

Lors de ses deux premières Coupes du monde en 2006 et 2010, il est resté sur le banc, une expérience qui a failli le briser. En 2010, après avoir été titulaire, il a vécu une grande déception. Mais c'est ce moment qui a été le déclic. J'ai compris que je devais avoir le courage de sortir du Mexique pour prouver ma valeur, confie-t-il.

Il a alors choisi de tenter l'aventure en Europe, un pari risqué pour un gardien mexicain, car aucun de ses compatriotes n'avait réussi à s'imposer sur le Vieux Continent. Son statut d'extracommunautaire lui a fermé les portes des grands clubs, mais il a persévéré, animé par une ambition farouche. La première fois que j'ai joué avec mon passeport européen, j'ai ressenti une liberté incroyable, raconte-t-il. Son arrivée à Ajaccio en 2011 a changé le cours de sa carrière.

Le président du club, une personne droite et fiable, a cru en lui. Il m'a donné la confiance nécessaire et a changé ma carrière. À la fin, il était comme un père pour moi, se souvient Ochoa. En Corse, il a trouvé un équilibre et une sérénité qui lui ont permis de se concentrer sur son jeu.

C'est là-bas qu'il a perfectionné sa technique, devenant plus complet, régulier et discipliné. Sans l'Europe, je n'aurais pas vécu la même histoire, insiste-t-il. Son passage à Ajaccio a également été marqué par des moments difficiles, comme le problème de clenbutérol qui l'a empêché de signer au Paris-SG en 2011. Mais il ne nourrit aucun regret, car chaque obstacle l'a renforcé.

Aujourd'hui, il est le symbole de la résilience et de la passion pour le football. Alors qu'il s'apprête à entrer sur la pelouse du stade Azteca, il pense à tous ces sacrifices consentis loin de sa famille, à sa fille née à Ajaccio, et à ce rêve de gosse qui devient réalité. Le plus important, dit-il, c'est de profiter de chaque instant et de représenter fièrement le Mexique





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