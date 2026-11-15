Guillaume Restes remplace Maignan face à la Turquie : analyse de la deuxième sélection

Guillaume Restes fait sa deuxième sélection en remplaçant Mike Maignan face à la Turquie. Il subit un but sur corner malgré une domination française.

Guillaume Restes a connu sa deuxième sélection avec l'équipe de France le dimanche 15 novembre lors du match contre la Turquie. Lancé en deuxième période pour remplacer Mike Maignan, le gardien du TFC a intégré l'effectif bleu à la mi-temps. Cette arrivée tardive sur la pelouse du stade Atlantique de Bordeaux s'est déroulée dans un contexte particulier marquant la transition entre les deux portiers.

La décision tactique de Zinedine Zidane

Zinedine Zidane a officiellement expliqué son choix de placer Guillaume Restes sur le terrain. Le sélectionneur avait initialement titrisé Mike Maignan, auteur d'un exploit en première période en arrêtant une frappe de Can Erkin. Cependant, une blessure au haut de la cuisse droite a contraint le gardien du PSG à quitter le terrain avant la pause. Cette blessure a ouvert la voie à l'entrée en jeu du gardien de 21 ans du TFC.

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Le natif du quartier Saint-Agne à Toulouse n'était pas initialement prévu pour jouer ce match. La venue de Guillaume Restes était une conséquence directe des aléas physiques de Mike Maignan. Cette situation a créé une opportunité unique pour le joueur du TFC, qui a dû s'adapter rapidement au rythme international. Il a pu souffler un peu lorsque les Bleus ont pris l'avantage dès la 49e minute.

Une deuxième mi-temps sous pression

La deuxième période a débuté avec une dominance française nette. Guillaume Restes n'a pas touché le ballon immédiatement après son entrée. Cette tranquillité relative a pris fin lorsque Arda Güler, joueur du Real Madrid, a cru marquer un but. Cependant, l'arbitre a refusé cette réalisation pour une position de hors-jeu, sauvant ainsi le score de l'équipe de France.

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Le premier ballon véritablement contrôlé par Guillaume Restes est arrivé à la 67e minute. Il a dû dégager sous pression une balle envoyée par l'adversaire. Peu de temps après, il a bloqué une frappe à ras de terre lointaine de Güler, alors que la pluie tombait fortement sur le stade Atlantique. Jérémy Jacquet a également contribué à sa tranquillité en taclant devant Arda Güler à la 59e minute.

Le but encaissé sur faute collective

Le match semblait bien parti pour les Bleus après le but d'Eli Junior Kroupi à la 80e minute. Ce but, premier en sélection pour Kroupi, a permis à l'équipe de souffler un peu plus. Cependant, l'expression collective de l'équipe de France est restée très loin d'être idéale tout au long de la rencontre. La défense a souvent montré des fragilités face à la pression turque.

À la 90e minute, une action décisive a eu lieu sur un corner. Guillaume Restes a été laissé sans aucune chance face à Bardakci, arrivé lancé comme un boulet de canon sur la ligne des six mètres. Les coéquipiers du gardien du TFC ont montré une incroyable passivité sur cette action. Ce but encaissé reste frustrant pour le Pitchoun, qui n'a pas pu aider son équipe à préserver son invincibilité.

Bilan et avenir pour le gardien toulousain

Malgré ce but encaissé, Guillaume Restes repart de Bordeaux avec un horizon positif. Il a confirmé son statut de numéro 2 des Bleus, devant Robin Risser qui était blessé et absent lors du rassemblement. Lors de ce précédent rassemblement en septembre et octobre, Guillaume Restes avait déjà été titularisé face à la Belgique au Stade de France.

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En à peine deux mois, le gardien du TFC a engrangé une expérience considérable. Il compte déjà 106 matchs en Ligue 1 à son actif. Cette deuxième sélection avec les Bleus lui permet de valider sa montée en puissance. Il peut être certain de retrouver cet horizon des quarts de finale de la Ligue des Nations dans les mois à venir. Son évolution reste un sujet de surveillance pour les supporters et la direction du TFC.