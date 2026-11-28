Guillaume Respaut sauve les Spacer's de Toulouse en l'absence de Santucci, remportant 3-0 contre Paris et menant son équipe à 19 points.

Le jeune libero de 19 ans, Guillaume Respaut, a marqué son entrée remarquée dans l'élite du volleyball féminin en étant élu homme du match lors de la victoire 3-0 des Spacer's de Toulouse face à Paris, ce samedi soir au Palais des Sports. Cette performance exceptionnelle a permis à l'équipe toulousaine de rebondir immédiatement après deux défaites consécutives, consolidant ainsi sa réputation de forteresse inviolable à domicile dans la Volstar LVB.

Une réussite face à l'absence du capitaine

Guillaume Respaut a su pallier l'absence du capitaine Facundo Santucci, officiellement suspendu pour ce match après avoir reçu un carton rouge lors de la défaite 3-1 face à Rennes en Coupe de France. Le jeune joueur confessait avoir anticipé cette situation et s'être préparé en conséquence, exprimant une satisfaction quant au bon déroulement de cette première expérience au plus haut niveau national. Il décrit Santucci comme une figure paternelle essentielle qui le guide même à distance par des signes pendant le jeu.

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Respaut souligne l'importance de ces conseils pour s'intégrer pleinement au groupe et jouer exclusivement pour le collectif rather que pour sa propre gloire. Cette intégration réussie lui permet de partager le même maillot avec des vétérans expérimentés, transformant une contrainte majeure en une opportunité de démontrer sa maturité et sa capacité à endosser la responsabilité de leader au moment critique.

Réaction collective après les défaites précédentes

Les Spacer's de Toulouse ont apporté une réponse collective forte après la défaite frustrante 2-3 face à Tours la semaine précédente, ainsi qu'après la perte 3-0 à Chaumont. Cette victoire s'inscrit dans une dynamique où l'équipe, bien que jeune, affiche une solidité défensive qui rend le Palais des Sports difficile à aborder pour les adversaires. L'entraîneur Zago reconnaît que l'équipe n'est pas facile à jouer et que la défense reste la pierre angulaire de leur stratégie même durant les moments difficiles.

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Une surprise du championnat méritée

Avec 19 points accumulés en huit journées, les troupes de Zago surprennent en ce début de saison et se positionnent comme la surprise du championnat. Guillaume Respaut reconnaît que ce résultat ressemble à un début parfait, mais insiste sur le fait que cette performance est méritée et ne repose pas sur un simple rêve passager. L'équipe garde les pieds sur terre tout en nourrissant l'ambition légitime de viser haut, convaincue de sa capacité à réaliser de belles choses dans les semaines à venir.

Validation technique de l'entraîneur

L'entraîneur toulousain a apprécié les premiers pas de son jeune joueur, soulignant la difficulté de remplacer Santucci qui cumule les qualités techniques et le rôle de leader incontesté. Il a jugé que Respaut avait parfaitement répondu à l'enjeu, notant qu'il dépanne l'équipe régulièrement depuis le début de la saison à la passe ou au service. Cette victoire constitue un souvenir inoubliable pour un premier match dans l'élite, salué par toute la direction technique et l'effectif professionnel.