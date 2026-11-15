Guillaume Pley : Sarkozy et Capitaine Julien au Legend Tour malgré les polémiques

Au Legend Tour, Guillaume Pley reçoit Nicolas Sarkozy et un militaire après des accusations. Les fans soutiennent l'animateur face aux critiques.

Guillaume Pley, figure majeure des podcasts et de YouTube, a clôturé sa tournée au sein de l' Adidas Arena à Paris. Le spectacle a vu l'ancien animateur de NRJ accueillir des personnalités variées, dont Nicolas Sarkozy et le Capitaine Julien. Cette ultime étape s'est déroulée sous le regard attentif de milliers de spectateurs captivés par ses récits émouvants.

Le spectacle et les invités de la dernière étape

Le show s'est déroulé pendant près de trois heures devant une salle bondée. La recette du succès repose sur des histoires sensationnelles confiées par les invités. Guillaume Pley les écoute avec bienveillance sans les contredire. Le financier de sa banque partenaire, l'astrophysicien, Philippe Boxho et Nicolas Sarkozy ont pris la suite sur scène. Philippe Boxho a commenté des images peu soutenables de cadavres putréfiés sur l'écran géant. Cette séquence a marqué les esprits par son intensité directe.

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Perturbations et réponse de Guillaume Pley

Des militantes féministes ont interrompu le début du spectacle. Elles scandait des insultes rappelant des accusations passées. Guillaume Pley a réagi en disant les avoir attendues toute la tournée. Il a ensuite rapidement repris la main sur la scène. Le public s'est concentré sur le contenu du programme prévu. Les services de sécurité ont évacué les pertubatrices sans incident majeur.

Premiers plans : succès et accusations

Guillaume Pley est à la tête du podcast le plus écouté sur Spotify en 2025. Il compte 3,8 millions d'abonnés sur YouTube. Des enquêtes ont été menées cet été par le Monde et les Inrocks. Ces médias ont révélé un climat de travail toxique chez Legend. Des messages inappropriés avec des mineures ont également été découverts. Guillaume Pley a reconnu le caractère inapproprié de certains textos. Il a porté plainte en diffamation contre les médias concernées.

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Interventions marquantes sur la scène parisienne

Le Capitaine Julien a partagé une histoire d'opération au Sahel. Il a décrit la neutralisation de jihadistes les larmes aux yeux. Des images déclassifiées ont montré l'opération en temps réel. L'hommage aux 59 soldats français morts a été acclamé. Nicolas Sarkozy a ensuite raconté la prise d'otages de l'école maternelle de Neuilly en 1993. L'ancien président a évoqué son incarcération de manière indirecte. Il a insisté sur l'immersion dans ses souvenirs de négociation.

Impacts et perspectives futures

Sandra Chareau, médecin et spectatrice, a défendu l'animateur. Elle apprécie l'humanité et la bienveillance de Guillaume Pley. Elle a trouvé désolant que les articles le mettent en cause. Guillaume Pley prévoit une nouvelle tournée à l'automne prochain. Il a promis un format Legend 2027 avec des candidats à la présidentielle.