Guillaume Pley interrompu par des militantes féministes lors d'un spectacle à Paris

Des militantes ont scandé des slogans pendant le spectacle de Guillaume Pley pour dénoncer les accusations de violences sexuelles contre l'animateur et critiquer la tribune donnée à des figures d'extrême droite.

Dans une soirée marquée par une vive contestation, des militantes féministes ont interrompu un spectacle de l'animateur Guillaume Pley au milieu de ses paroles pour dénoncer les nombreuses accusations de violences sexuelles et de harcèlement qui pèsent sur lui depuis l'été 2026.

La scène a été bouleversée lorsque plusieurs militantes ont envahi l'espace scénique, scandant à l'unisson des slogans tels que " Nous toutes " pour affirmer leur solidarité avec les victimes et leur rejet des agissements reprochés à l'animateur. Les images de cette intervention, captées par les spectateurs et relayées massivement sur la plateforme X, montrent un moment de tension extrême alors que les services de sécurité de l'établissement tentaient d'évacuer les manifestantes sans violence mais avec détermination.

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Malgré le mouvement de foule, Guillaume Pley, après une brève pause visiblement troublée, a tenté de reprendre le cours de son spectacle, déclarant que ce qui est absolument scandaleux, c'est qu'en cette année 2026, un homme aussi abjet puisse encore monter sur scène et être applaudi par le public présent. Cette réaction a été perçue par les manifestantes comme une tentative de minimiser la gravité des faits, alors que des témoignages accablants et des faits graves continuent d'être portés à la connaissance du public par les associations de défense des droits des femmes.

Critique de l'instrumentalisation politique par Pley

Au-delà de l'incident immédiat, la militante qui a pris la parole a également saisi cette opportunité pour dénoncer ce qu'elle considère comme une instrumentalisation politique et médiatique par certaines figures publiques. Elle a critiqué sévèrement la place accordée, selon elle, à des personnalités d'extrême droite dans les émissions de télévision et les plateformes de divertissement mainstream.

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Elle cite notamment des noms tels que Jordan Bardella, Marine Le Pen et Éric Zemmour, reprochant à Guillaume Pley de leur offrir une tribune sans suffisamment contredire leurs propos ou remettre en question leurs idées. Cette critique s'inscrit dans un débat plus large sur la responsabilité des personnalités publiques et des animateurs dans la normalisation de discours jugés extrémistes ou nuisibles pour la cohésion sociale.

Appel à la censure éthique des plateformes

Les manifestantes estiment que ces plateformes doivent exercer une forme de censure éthique plutôt que de servir de mégaphone à des idéologies qu'elles jugent dangereuses pour les valeurs républicaines et féministes. L'incident illustre ainsi la polarisation croissante de l'espace public médiatique où les clivages politiques et sociaux se jouent également sur les scènes de spectacle et dans les émissions de divertissement.

Parallèlement, cet événement fait écho à d'autres polémiques récentes touchant des influenceurs et personnalités du web, comme le cas de Tibo InShape, qui a été critiqué pour une vidéo impliquant une sportive voilée et l'utilisation d'un drapeau français dans un contexte jugé déplacé par une partie de l'opinion publique. Ces affaires successives montrent une remise en question accrue de la liberté d'expression et de la responsabilité des créateurs de contenu en ligne.

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