Guillaume Grima, ancien chasseur alpin, conquiert le Yukon Arctic Ultra

Guillaume Grima, un ancien chasseur alpin devenu musher et ultra-trailer, a réalisé un exploit en terminant deuxième de la Yukon Arctic Ultra, une course de 608 kilomètres dans les montagnes glacées du Yukon. Cette performance lui permet de viser des défis encore plus ambitieux, comme l'Iditarod Trail Invitational de 1600 kilomètres en Alaska.

Ancien chasseur alpin , Guillaume Grima vit au Canada dans le Yukon depuis trois ans. Menant une vie active, il est musher et ultra-trailer. Son ambition actuelle est une course de 1600 kilomètres en Alaska, un défi sans précédent. 8 jours, 2 heures et 24 minutes de souffrance. Plus d'une semaine à travers le Yukon, un territoire montagneux du nord-ouest du Canada où les températures descendent parfois à moins 50 degrés l'hiver.

Deuxième de la Yukon Arctic Ultra, derrière son compatriote Mathieu Blanchard, Guillaume Grima a bouclé une des courses les plus difficiles du monde, malgré la douleur, la souffrance et le froid. Un exploit presque surhumain. Avant de s'élancer pour les 608 kilomètres de course, l'Ubayen de 27 ans, originaire de Barcelonnette, n'a pas caché ses craintes face à ce défi immense. « J'y vais mais j'ai peur, c'est la vérité, écrivait-il sur Instagram, avec son dossard. Je ne crains pas le froid, la nuit, la solitude, les animaux. Non, j'ai peur de l'inconnue de vivre une aventure de cette envergure. » Guillaume Grima, pourtant, a l'habitude des conditions extrêmes. Membre du 27e Bataillon des Chasseurs Alpins d'Annecy entre 2016 et 2021, il a appris à appréhender le froid, la survie et la souffrance. « Les chasseurs alpins m'ont appris à repousser mes limites, à ne jamais abandonner face à l'adversité », assurait-il avant le départ, sans savoir que cette qualité primordiale l'amènerait jusqu'à la deuxième place de ce Yukon Arctic Ultra. L'Iditarod Trail Invitational de 1 600 kilomètres est son objectif final. Sa connaissance de la région a probablement été un autre atout. Parti au Canada à son départ du Bataillon pour devenir musher, il a directement atterri dans le Yukon, où les températures descendent parfois à moins 50 degrés l'hiver. Le Yukon Arctic Ultra lui a rapidement fait de l'oeil et il s'élance dès 2023 pour la version réduite, avec 150 kilomètres à parcourir à pied. Déjà deuxième, il passe 28h12 dans la neige, subissant de multiples hallucinations. Ces quatre derniers mois, celui qui a participé à son premier trail à 16 ans, lors du trail Ubaye Salomon, avait dédié son quotidien à son entraînement en vue de ce Yukon Arctic Ultra. « Je me suis donné plus que jamais pendant ces quatre mois de préparation, a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux. 12, 18, 25 heures par semaine à tailler mon corps et mon esprit pour ce à quoi je m'apprête à faire face maintenant. Espérons que cela soit suffisant ! » Ce fut le cas. Après plus de huit jours à tracter un pulka de 25 kg (traîneau utilisé pour la pratique sportive ou le transport) à travers les chemins de montagne, ce « compétiteur dans l'âme », qui avait avalé 3 722 kilomètres durant sa saison 2024, a bouclé cette mythique course. Il peut maintenant s'attaquer à des défis encore plus ambitieux, à commencer par l'Iditarod Trail Invitational 350, une course de 560 kilomètres en Alaska, en 2026. L'objectif final reste sa grande soeur, longue de 1 600 kilomètres, où il espère « établir un nouveau record, qui est de 19 jours, 9 heures et 38 minutes actuellement ». Guillaume Grima n'est visiblement pas rassasié





Chasseur Alpin Musher Ultra-Trailer Yukon Arctic Ultra Iditarod Trail Invitational Guillaume Grima

