Guillaume de Tonquédec honore Bruno Salomone après son décès à 55 ans

Guillaume de Tonquédec révèle son deuil avec Bruno Salomone, décédé à 55 ans. L'acteur partage ses souvenirs de cancer et leur complicité sur Fais pas ci, fais pas ça.

L'émission de divertissement ZAP TV a diffusé lundi 2 novembre 2026 un épisode marquant de sa chronique On n'en parlait pas , centré sur le souvenir de Bruno Salomone. L'animateur Guillaume de Tonquédec a choisi de revenir publiquement sur la maladie qui a affecté son ancien partenaire de jeu, une nouvelle révélée précédemment par Valérie Bonneton. Cette tribune émouvante intervient plus de sept mois après le décès du comédien, survenu le 29 septembre 2026, et vise à rendre un hommage posthume approfondi à l'acteur emblématique de la série Fais pas ci, fais pas ça .

La révélation tardive d'une lutte contre le cancer

Bruno Salomone s'est éteint à l'âge précis de 55 ans, après avoir mené un long combat contre un cancer. Son agent a officiellement annoncé cette disparition tragique à l'Agence France-Presse, une nouvelle qui a profondément marqué tant le grand public que ses nombreux partenaires de travail. C'est au cours des derniers moments de sa vie que Guillaume de Tonquédec a appris la gravité de la situation de son ami, une information qu'il n'avait pas soupçonnée durant les tournages.

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L'animateur et acteur a confirmé dans cette émission que Bruno Salomone ne lui avait pas directement confié son état de santé avant son dernier rendez-vous professionnel. Cette révélation tardive a mis en lumière la détermination de l'acteur à ne pas alarmer ses collègues jusqu'au bout. Guillaume de Tonquédec a souligné que cette période de fin de vie a été marquée par une proximité retrouvée, loin des caméras et du stress des plateaux de télévision.

Une admiration professionnelle et une amitié sincère

Guillaume de Tonquédec a décrit avec émotion la dynamique de travail qui liait les deux hommes pendant les neuf saisons où ils ont incarné Denis Bouley. Il a affirmé entretenir un respect professionnel mutuel avec Bruno Salomone, déclarant adorer travailler à ses côtés et souligner l'admiration réciproque qui animait leur collaboration. Cette relation s'est transformée en une amitié profonde lors des dernières étapes du tournage de la série.

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Les deux hommes ont profité de plusieurs déjeuners pour échanger des récits de vie personnels, une période que Guillaume de Tonquédec qualifie de bénéfique pour leur bien-être émotionnel. Bruno Salomone a partagé avec lui ses regrets, exprimant un seul regret majeur concernant sa maladie. Ces échanges intimes ont permis de renforcer leur lien humain au-delà de leurs personnages respectifs de la sitcom.

Un César partagé et un projet de célébration inachevé

La carrière des deux acteurs a été couronnée de succès lorsqu'ils ont remporté chaque un César dans la catégorie du meilleur acteur et de la meilleure actrice dans un second rôle en 2013 pour Le Prénom . Cette victoire commune avait une saveur particulière pour eux, car elle représentait la reconnaissance officielle de leur talent individuel tout en célébrant leur compatibilité scénique. Ils avaient immédiatement imaginé organiser une fête avec leurs amis pour célébrer cette récompense exceptionnelle.

Ce projet de célébration n'a toutefois jamais vu le jour en raison des événements tragiques qui ont suivi. Guillaume de Tonquédec a confié son grand regret de ne pas avoir pu organiser cette fête avec Valérie Benguigui et Bruno Salomone, sachant tous les trois que la maladie frapait. La mort de Bruno Salomone a empêché la concrétisation de cette soirée joyeuse, laissant ces souvenirs inachevés aux proches du comédien.

Les derniers mots et l'héritage émotionnel de l'acteur

Guillaume de Tonquédec a également révélé les derniers mots échangés avec Bruno Salomone avant son décès, un moment qu'il évoque avec une grande sensibilité. Il garde précieusement la table basse de la salle de théâtre dans sa loge, sur laquelle figure une forme en S, comme Salomone, pour garder un lien physique avec son ami disparu. Cette présence symbolique lui permet de sentir que Bruno continue à cheminer en lui au quotidien.

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L'animateur confie même qu'il pense à Bruno Salomone tous les soirs avant de jouer, recevant des conseils imaginaires pour gérer sa peur du trac lors de ses spectacles en solo. Il mentionne avoir dit à Bruno le jour de sa mort qu'il l'emmènerait avec lui dans ses prochaines créations. Cet héritage émotionnel et artistique reste une source de force pour Guillaume de Tonquédec, qui honore ainsi la mémoire de son partenaire de longue date.