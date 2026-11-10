Guillaume Canet annonce que son fils Marcel décroche un rôle dans un prochain film

Invité sur RTL Soir le 21 octobre 2026, Guillaume Canet confie que son fils Marcel, 15 ans, tient un rôle important dans la suite d'un film à succès sur Netflix.

Guillaume Canet a évoqué les débuts de son fils Marcel au cinéma lors de son passage sur RTL Soir, ce mercredi 21 octobre 2026. Le réalisateur et comédien a révélé que l'adolescent de 15 ans sera à l'affiche de la suite d'un film ayant rencontré un grand succès sur Netflix.

Cette annonce intervient alors que Marcel a déjà fait plusieurs apparitions sur grand écran dans des films de son père. Le jeune homme franchit donc une nouvelle étape dans sa jeune carrière, avec un rôle présenté comme important.

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Marcel Canet décroche un rôle important dans une suite

Marcel Canet, âgé de 15 ans, vient d'obtenir un rôle notable dans la suite d'un film diffusé avec succès sur Netflix. Guillaume Canet a confirmé cette nouvelle lors de son intervention sur RTL Soir.

Le comédien s'est confié sur les premiers pas de son fils devant la caméra. Après plusieurs participations à des longs-métrages réalisés par son père, l'adolescent passe ainsi d'un cadre familial à un projet de plus grande envergure.

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Les informations disponibles ne précisent pas le titre exact de la suite ni la date de sortie du film. Seule la présence de Marcel dans la distribution est confirmée à ce stade.

Guillaume Canet exprime son inquiétude face aux débuts de son fils

Guillaume Canet juge que le moment est encore un peu tôt pour que Marcel se lance dans la carrière d'acteur. Selon les propos rapportés, le réalisateur se dit stressé à l'idée de voir son fils s'engager dans ce métier.

Le père de famille ne cache pas ses craintes face à la pression que peut représenter le cinéma à un âge aussi jeune. Il reste cependant attentif au choix de son fils, qui a déjà goûté au tournage à plusieurs reprises.

Ces déclarations interviennent alors que Guillaume Canet est aussi revenu sur d'autres moments de sa carrière lors de médias spécialisés. Ces propos témoignent d'une réflexion personnelle sur la place d'un adolescent dans l'industrie du cinéma.

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Une famille liée à Marion Cotillard et au cinéma

Guillaume Canet et Marion Cotillard ont décidé de partager leur vie en 2007. Le couple a deux enfants, Marcel, né en 2011, et Louise, née en 2017.

Marion Cotillard et Guillaume Canet se sont souvent retrouvés ensemble lors d'événements publics, notamment au Festival de Cannes en 2009 et au Festival international du film de Marrakech en 2010. Ces apparitions ont accompagné leur parcours commun dans le milieu du cinéma.

Guillaume Canet a par ailleurs été présenté comme revenant au cinéma avec le film Karma, où Marion Cotillard tient le rôle principal. Ce projet illustre la place centrale que occupe le cinéma dans la vie de cette famille.