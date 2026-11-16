Guillaume Benoist nommé DG des services à Bricquebec-en-Cotentin

Guillaume Benoist prend ses fonctions à Bricquebec-en-Cotentin. Son parcours en Manche et son expertise environnementale marqueront son mandat au service de la collectivité.

Guillaume Benoist a officiellement entamé ses fonctions de directeur général des services de la commune de Bricquebec-en-Cotentin, située dans le département de la Manche, au début du mois de novembre. Cet administrateur originaire de Cherbourg, âgé de quarante-deux ans et résident de Tourlaville, succède à une période charnière pour la gestion locale. Il apporte avec lui une expertise consolidée dans les secteurs de la géographie, de la biologie et de l'aménagement du territoire.

Un parcours expert dans la fonction publique

L'homme a commencé sa carrière professionnelle au sein du conseil départemental du Calvados, avant de rejoindre la Basse-Normandie en deux mille douze. À cette époque, il a collaboré avec François Dufour à la direction des politiques agricoles régionales. Cette mission lui a permis de maîtriser la gestion logistique et financière du Fonds européen agricole pour le développement rural, connu sous l'acronyme Feader. Il a également géré les fonds Leader, tout en intervenant sur des projets d'envergure tels que la voie de contournement Est de Cherbourg et le projet d'abattoir local.

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En deux mille vingt-deux, une réorganisation des services publics a conduit Guillaume Benoist à intégrer le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins en Normandie, basé à Cherbourg. Durant ces trois années, il a dû naviguer dans un contexte complexe marqué par la hausse des coûts du carburant et les défis du changement climatique. Après avoir consacré quelques mois à la rénovation de sa résidence principale, il a saisi l'opportunité de postuler pour le poste de directeur général des services à Bricquebec-en-Cotentin.

Stratégie environnementale et biodiversité locale

Le nouvel administrateur général entend aligner sa mission sur les valeurs de protection de l'environnement et l'aménagement des espaces. Bricquebec-en-Cotentin se distingue par ses forêts, représentant des poumons essentiels pour la région du Cotentin. Guillaume Benoist prévoit de développer des axes de travail spécifiques autour de l'atlas communal de la biodiversité et de la création de classes nature. Ces initiatives visent à intégrer une réflexion plus large sur la végétalisation urbaine et la préservation écologique du territoire.

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Il soulignera également la nécessité de gérer les finances publiques avec rigueur, dans un contexte où les aides de l'État connaissent une fragilisation accrue. La commune bénéficie du soutien quotidien de l'agglomération locale, un appui que l'équipe dirigeante compte continuer à exploiter stratégiquement. La gestion saine des ressources reste une priorité, notamment pour maintenir les services publics et les projets d'infrastructure en cours.

Dialogue social et gouvernance municipale

Ce mandat constitue le premier poste de Guillaume Benoist au sein d'une commune, malgré son expérience variée dans d'autres structures administratives. Il a indiqué vouloir procéder à un échange approfondi avec l'ensemble des soixante agents de la collectivité dès le début de son engagement. Cette démarche de écoute vise à comprendre les réalités du quotidien et à préparer la ville de demain. Il travaillera en relation directe et permanente avec le maire de la commune.

L'administrateur général précise que les décisions finales relèvent de la compétence exclusive des élus municipaux. Son rôle consiste à accompagner la mise en œuvre des décisions politiques et à proposer des pistes d'actions concrètes. Il mise sur une équipe d'agents compétente et motivée pour transformer les projets en réalité. Bricquebec-en-Cotentin offre une taille humaine propice à un développement durable et à une innovation locale efficace, garantissant des perspectives positives pour les années à venir.