Guillaume Adam victime d'une crise de tachycardie lors du Tour de la Manche, il reprend la compétition au championnat de Normandie

Le coureur cycliste Guillaume Adam a subi une violente crise de tachycardie pendant l'étape du Tour de la Manche, l'obligeant à l'abandon. Après des examens rassurants mais non concluants, il se confie sur cette frayeur, sa déception envers son équipe et ses objectifs pour le championnat de Normandie à venir.

Le 30 mai, le coureur cycliste Guillaume Adam a été victime d'une sévère crise de tachycardie lors d'une étape du Tour de la Manche. Après avoir subi une série d'examens médicaux approfondis, il se remet de cette effrayante épreuve et se prépare à reprendre la compétition dès le dimanche suivant.

Bien que les investigations n'aient révélé aucune anomalie cardiaque sous-jacente, cet incident reste mystérieux. Adam décrit avoir ressenti un malaise alors qu'il roulait depuis environ trois heures, sans être à l'extrême de ses capacités et loin d'une côte difficile. Son cardiofréquencemètre indiquait 240 battements par minute, une valeur qu'il a d'abord crue erronée avant de constater par lui-même l'accélération anormale de son pouls.

Malgré une posture favorable dans la course et un objectif de victoire, il a dû abandonner sur-le-champ, jugeant la situation trop risquée. Il a attendu le médecin de la course pendant cinq minutes sans que son rythme cardiaque ne se stabilise, une attente angoissante marquée par la peur de souffrir d'un problème grave. Il précise que la chaleur, bien présente, n'a pas entraîné de déshydratation ou d'hyperthermie selon les premiers tests à l'hôpital d'Avranches.

Le cœur est ensuite redescendu rapidement, un détail intrigant pour les médecins. Adam exprime sa déception, non seulement pour lui-même mais surtout pour ses coéquipiers qui s'étaient sacrifiés pour lui. Il reconnaît devoir beaucoup à son équipe, le VC Rouen, et se sent coupable de ne pas avoir pu rendre leurs efforts. Les médecins n'ont pas identifié de cause précise et ne peuvent exclure que l'incident ne se reproduise jamais, ce qui le rassure partiellement.

Il a simplement observé deux jours de repos complet avant de reprendre l'entraînement. Son objectif immédiat est le championnat de Normandie, une course où il compte aider son équipe à décrocher le maillot régional. Il porte déjà le maillot de champion de Normandie du contre-la-montre, titre conquis en 2024, et évoque la fierté et la motivation que procure cette tenue distinctive.

Il navigue entre l'envie de contribuer à la victoire d'un coéquipier et la tentation de garder le maillot pour lui, surtout que le circuit de cette édition est exigeant et l'arrivée spectaculaire, ce qui l'attire. Il sait qu'il devra affronter des équipes redoutables comme le Team Bricquebec ou Moyon, sans oublier des coureurs individuels expérimentés comme Gabriel Berg. Il souligne qu'il ne faut pas sous-estimer la concurrence, même en dehors des favoris officiels.

Concernant son début de saison jugé poussif, Adam avoue ne pas comprendre pourquoi il a toujours besoin de temps pour trouver sa vitesse de croisière, malgré une préparation hivernale sérieuse. Il attribue cela à des facteurs physiologiques propres, mais aussi aux nombreuses chutes qu'il a subies en avril, notamment sur Paris-Camembert où une chute dans le final a gâché une performance prometteuse.

Il estime être sur la bonne voie en mai et veut affiner sa forme pour les championnats de France, à la fois sur l'épreuve chronométrée et en ligne. Enfin, il évoque la difficulté du moment pour les coureurs non issus des structures World Tour ou Continentales professionnelles. Les places sont rares pour les passer en professionnel à un âge comme le sien, environ vingt-cinq ans.

Il sait qu'il doit montrer quelque chose de convaincant cette saison, mais il se dit motivé par des exemples de coureurs ayant réussi tardivement. Il garde donc espoir et travaille avec persévérance pour saisir sa chance





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