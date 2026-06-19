Guila Clara Kessous : l'art comme levier d'émancipation des femmes

L'artiste pour la paix de l'Unesco, Guila Clara Kessous, a donné une conférence à Rognes sur l'utilisation de l'art et de l'entreprenariat diplomatique pour promouvoir les droits des femmes. Retour sur son parcours et ses multiples initiatives.

Guila Clara Kessous , artiste pour la paix de l' Unesco , a animé une conférence début juin à Rognes sur le thème "Au service des femmes victimes de toute violence".

Elle est revenue sur son parcours atypique et ses combats pour l'intégration des droits des femmes dans le système des droits humains, notamment à travers le concept d'"entreprenariat diplomatique". Sa démarche cherche à promouvoir de nouvelles formes de coopération entre les pays. Enseignante, écrivaine, comédienne et titulaire d'un double doctorat en lettres, elle utilise l'art-thérapie et le théâtre pour donner la parole aux personnes victimes.

Son expérience avec les survivants du génocide rwandais et les réfugiés l'a conduite à devenir coach et consultante pour des dirigeants d'entreprise. En 2012, Elie Wiesel l'a nommée au Cercle des ambassadeurs de bonne volonté de l'Unescou. Elle développe parallèlement des initiatives comme le Forum international Femina Vox, qui offre une plateforme mondiale aux femmes. Elle travaille également sur le patrimoine de l'oralité comme outil d'accompagnement des personnes en souffrance.

Son film, présenté au Festival de Cannes, illustre l'émancipation féminine. Elle considère que l'art peut devenir un levier d'émancipation et d'évolution des droits des femmes. Son action se situe à la croisée du coaching, de l'humanitaire et de la promotion du leadership féminin, comme en témoignent les accords de Sarah et Ajar qu'elle a rédigés lors du coaching de l'ambassadrice des Émirats arabes unis. Pour elle, "sans les femmes, tout s'arrête".

Elle articule trois responsabilités principales : les droits des femmes, l'art et la dignité humaine, ainsi que le patrimoine de l'oralité





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