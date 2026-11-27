Découvrez le calendrier complet des marchés de Noël dans l'Eure et l'Eure-et-Loir. Dates, horaires et programmes détaillés pour tous les rendez-vous festifs des communes locales avant Noël.

Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas, invitant les habitants et les visiteurs à se tourner vers les traditions locales pour préparer la période de Noël. Cette année, les départements de l' Eure et de l' Eure -et-Loir se mobilisent pour offrir une multitude de rendez-vous festifs au cours des derniers week-ends avant le 25 décembre. Ces événements rythment la vie communale en accueillant des artisans, des producteurs locaux et des organisations associatives qui conçoivent des journées conviviales et riches en découvertes.

Calendrier et Horaires des Marchés en Eure-et-Loir

Le Département de l'Eure-et-Loir propose une programmation variée débutant dès la fin du mois de novembre pour accompagner les dernières preparations festives. À Verneuil d'Avre et d'Iton, l'Espace Culturel Louise Colet accueille les visiteurs le samedi 28 novembre de 10h à 18h et le dimanche 29 novembre de 10h à 17h. Ce marché met à l'honneur la diversité des créations avec des stands proposant des décorations, des bougies, des bijoux artisanaux ainsi que du miel local, offrant ainsi une galerie de produits parfaits pour les cadeaux de fin d'année.

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Plusieurs structures accueillent également des marchés dédiés, souvent au bénéfice de causes locales ou de résidences seniors. L'Ehpad Korian Ville en vert organise son événement au 175 rue neuve de Bémécourt, ouvrant ses portes de 10h à 17h pour présenter des produits locaux, de l'artisanat et des gourmandises. De même, l'Ehpad de Brezolles tient son marché de 10h à 17h, proposant des stands variés et une restauration sur place pour les convives, créant une ambiance chaleureuse au cœur de la commune.

L'Association des Parents d'élèves (APE) organise pour la deuxième année consécutive un marché animé à la salle des fêtes de Rueil. L'événement, qui débute à 16h30, met en avant les producteurs et créateurs locaux. Le programme inclut la vente de crêpes, de vin chaud et de chocolat chaud, ainsi que des balades en calèche. Les familles peuvent également découvrir les fabrications réalisées par les enfants dans le cadre scolaire, tandis que les illuminations sont activées à 18h pour inaugurer l'ambiance hivernale.

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Découvertes et Animations dans l'Eure

Le Département de l'Eure offre une riche palette d'événements répartis sur plusieurs communes, mêlant artisanat, gastronomie et spectacles vivants. La commission communale des fêtes de Chaise-Dieu-du-Theil organise son marché sur la place Albert de Selle de Beauchamp. Les visiteurs y retrouvent de nombreux exposants de 10h à 17h, dans une ambiance de village traditionnel qui encourage les échanges directs entre producteurs et consommateurs locaux.

À Damville, la ville se transforme pour une journée pleine de magie de 10h à 17h. Le marché artisanal de Noël se tient à la MJC située au 28 rue des Remparts, puis à la Halle de Damville pour sa traditionnelle édition. Au programme, les artisans et créateurs exposent des décorations, des idées cadeaux et de la gastronomie. Les animations incluent des balades en calèche, une borne photos thématique et des dégustations, faisant de Damville un carrefour incontournable pour les amateurs de festive.

L'Association Les Fossés du Roy en Pays d'Avre et d'Iton tient son marché traditionnel sur la place du marché, présentant des créations d'artisans amateurs et professionnels. Le Silo organise également son marché de Noël, spécialisé dans les créations artisanales et numériques. La programmation inclut des chants de Noël et se prolonge en nocturne de 20h30 à minuit, avec des horaires de 14h à 19h et une extension festive tardive pour les amateurs de l'ambiance hivernale.

Programmes Festifs et Animations Familiales

Les programmes incluent souvent des attractions spécifiques pour les enfants et les familles. À la MJC de Damville, l'entrée est libre et gratuite, invitant le public à rencontrer les créateurs dans un cadre convivial. Le Comité d'Animation Lyrois organise son marché de 10h à 18h, proposant une buvette et une dégustation d'huîtres. Ces événements servent de prétexte pour renforcer les liens sociaux locaux tout en proposant des produits de qualité supérieure.

Le marché de Noël des Roseaux de l'Avre, situé au 30-32 espace Baron Lacour, s'étend de 10h à 19h. Il propose des stands d'artisans, une restauration midi et soir, un bar à huîtres et un buffet de douceurs. Des activités dédiées aux enfants sont prévues entre 14h et 16h via des ateliers créatifs gratuits. La soirée s'anime avec une visite du Père Noël à 16h30 et un tirage de la tombola à 18h, ajoutant une dimension ludique et compétitive à la célébration.

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Rencontre avec le Père Noël et Produits Locaux

La rencontre avec le Père Noël est un moment fort de ces journées, organisé dans plusieurs communes pour émerveiller les plus jeunes. À La Guéroulde, l'association des parents d'élèves de La Guéroulde-Cintray organise son marché de 10h à 18h à la salle des fêtes. Le programme inclut la vente de sapins, une buvette proposant vin chaud et chocolat chaud, ainsi qu'une visite du Père Noël pour partager un moment inoubliable avec les enfants présents.

Le Comité des fêtes Les Barils Loisirs organise son 8e marché de Noël de 10h à 18h. Les animations sont riches et variées, avec une restauration sous le préau par le Billig Gourmand. De 11h à 12h, la chorale Deci Dela interprète des chants de Noël. Entre 13h30 et 16h30, la boîte de nuit ambulante propose des déjantements festifs. De 14h à 17h, les photos avec le Père Noël sont proposées, suivies d'une distribution de bonbons et d'un tirage de tombola à 17h.

À Tillières-sur-Avre, le marché se tient à la salle des associations, offrant une diversité de produits allant des viennoiseries aux produits italiens, en passant par la charcuterie, les tricots et les bijoux. La commune de Bourth organise son marché le dimanche 14 décembre de 9h à 17h. Les animations incluent une buvette proposant boissons chaudes, châtaignes et marshmallows, créant une expérience gustative complète pour les visiteurs de passage.

Conseils Pratiques et Diversité des Offres

La Ville de Rugles organise son marché de Noël sur deux jours, de 10h à 18h, avec des attractions pour tous les publics. Les visiteurs peuvent profiter de la dégustation d'huîtres, de manèges pour enfants et de tours en calèche pour se déplacer dans l'atmosphère festive. Cette diversité d'offres permet à chaque famille de trouver son bonheur, que ce soit pour le shopping de dernière minute ou simplement pour profiter de l'ambiance.

La Ferme du Louvier invite le public à découvrir son marché de Noël, mettant en avant la production locale. Les visiteurs sont invités à composer leurs paniers garnis de produits issus des producteurs de la région, soutenant ainsi l'économie circulaire et les savoir-faire territoriaux. Ces initiatives contribuent à maintenir un lien fort entre les producteurs et les consommateurs, tout en célébrant les traditions culinaires et artisanales de la région Centre-Val de Loire et de la Normandie.