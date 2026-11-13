Guide Prix Carburants Paris 13 Novembre 2026: Stations et Meilleurs Tarifs

Découvrez les prix exacts de l'essence et du gazole à Paris ce vendredi 13 novembre 2026. Classement des stations les moins chères et conseils pour faire des économies.

Les automobilistes naviguant dans la capitale française peuvent aujourd'hui optimiser leurs dépenses de transport en s'appuyant sur des données précises concernant la variation des prix à la pompe. Le vendredi 13 novembre 2026 marque un point de référence clair pour comparer les coûts du carburant, car les tarifs affichés diffèrent considérablement d'une station-service à l'autre, et parfois même entre deux adresses situées à quelques mètres l'une de l'autre. Cette fluctuation quotidienne s'ajoute aux tensions d'approvisionnement qui complexifient encore la tâche des conducteurs cherchant à remplir leur réservoir sans se ruiner.

Analyse Comparative des Prix Moyens du Vendredi 13 Novembre

Les données relevées par Le Parisien sur les deux derniers jours révèlent un écart significatif entre les tarifs parisiens et la moyenne nationale pour l'ensemble des carburants. Le gazole affiche en moyenne un coût de 2,25 euros le litre dans Paris, contre 2,146 euros à l'échelle nationale. Pour les véhicules fonctionnant à l'essence, le litre de SP95-E10 coûte en moyenne 2,062 euros, contre 1,999 euros en France. Le SP95 atteint 2,399 euros le litre, contre 2,047 euros au niveau national. Enfin, le SP98 est affiché en moyenne à 2,154 euros, contre 2,099 euros en France.

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Meilleures Stations pour le Gazole et Diesel à Paris

Pour les automobilistes roulant au diesel, plusieurs stations-service proposent des tarifs inférieurs à ces moyennes. Voici dix stations affichant les prix du gazole les plus bas parmi les établissements recensés dans Paris. Leclerc - 2/10 BLD FORT DE VAUX, PARIS : 2.1 € le litre. Prix mis à jour le 12 nov. à 11h25. Total Access - 181, BOULEVARD VINCENT AURIOL, PARIS : 2.125 € le litre. Prix mis à jour le 13 nov. à 00h01. Total Access - 190 AVENUE DE CLICHY, PARIS : 2.17 € le litre. Prix mis à jour le 13 nov. à 00h01. Total - 101 BLD MORTIER, Paris : 2.17 € le litre. Prix mis à jour le 13 nov. à 00h01. Total - 114 BD DE L HOPITAL, PARIS : 2.17 € le litre. Prix mis à jour le 13 nov. à 00h01. Total - 121 RUE MANIN, PARIS : 2.17 € le litre. Prix mis à jour le 13 nov. à 00h01. Total - 2 AV DE LA PORTE DE ST CLOUD, PARIS : 2.17 € le litre. Prix mis à jour le 13 nov. à 00h01. Total - 217 BOULEVARD MARECHAL DAVOUT, PARIS : 2.17 € le litre. Prix mis à jour le 13 nov. à 00h01. Total - 234 RUE DE CRIMEE, PARIS : 2.17 € le litre. Prix mis à jour le 13 nov. à 00h01. Total - 238 RUE DE CHARENTON, Paris : 2.17 € le litre. Prix mis à jour le 12 nov. à 06h00. Total - 27 AVENUE DE LA PORTE D'ITALIE, Paris : 2.17 € le litre. Prix mis à jour le 13 nov. à 00h01. Total - 30 AV PTE CLIGNANCOURT, PARIS : 2.17 € le litre. Prix mis à jour le 13 nov. à 00h01. Total - 32 AVENUE DE LA PORTE DE ST OUEN, PARIS : 2.17 € le litre. Prix mis à jour le 13 nov. à 00h01. Total - 55 BLD DE PICPUS, PARIS : 2.17 € le litre. Prix mis à jour le 13 nov. à 00h01. Total - RUE JEAN-BAPTISTE BERLIER - QUAI, PARIS 13 : 2.17 € le litre. Prix mis à jour le 12 nov. à 06h00.

Classement des Prix Essentiel SP95-E10 dans la Capitale

Les tarifs du SP95-E10 fluctuent entre les stations-service de Paris. Pour réaliser des économies sur votre carburant, découvrez le classement de dix établissements proposant les prix les plus compétitifs. Leclerc - 2/10 BLD FORT DE VAUX, PARIS : 1.953 € le litre. Prix mis à jour le 12 nov. à 11h25. Indéfinie - RUE LEGION ETRANGERE, Paris : 1.99 € le litre. Prix mis à jour le 13 nov. à 00h01. Total Access - 190 AVENUE DE CLICHY, PARIS : 1.99 € le litre. Prix mis à jour le 13 nov. à 00h01. Total Access - BLD DU PERIPHERIQUE EXTERIEUR, Paris : 1.99 € le litre. Prix mis à jour le 13 nov. à 00h01. Total Access - QUAI D'ISSY LES MOULINEAUX, Paris : 1.99 € le litre. Prix mis à jour le 13 nov. à 00h01. Total - 2 AV DE LA PORTE DE ST CLOUD, PARIS : 1.99 € le litre. Prix mis à jour le 13 nov. à 00h01. Total - 217 BOULEVARD MARECHAL DAVOUT, PARIS : 1.99 € le litre. Prix mis à jour le 13 nov. à 00h01. Total - 234 RUE DE CRIMEE, PARIS : 1.99 € le litre. Prix mis à jour le 13 nov. à 00h01. Total - 238 RUE DE CHARENTON, Paris : 1.99 € le litre. Prix mis à jour le 12 nov. à 06h00. Total - 30 AV PTE CLIGNANCOURT, PARIS : 1.99 € le litre. Prix mis à jour le 13 nov. à 00h01. Total - 55 BLD DE PICPUS, PARIS : 1.99 € le litre. Prix mis à jour le 13 nov. à 00h01. Total - BLD DU PERIPHERIQUE INTERIEUR, Paris : 1.99 € le litre. Prix mis à jour le 13 nov. à 00h01.

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Offres Compétitives pour le Sans Plomb 95

Le sans-plomb 95 affiche des tarifs variables selon les stations-service dans Paris. Pour faire des économies sur votre plein, voici dix adresses où ce carburant est vendu au prix le plus bas. Avia - 1 Boulevard de la Chapelle, PARIS : 2.399 € le litre. Prix mis à jour le 11 nov. à 06h00. Eni - 4 AVENUE FOCH, Paris : 2.399 € le litre. Prix mis à jour le 12 nov. à 07h00.

Prix du SP98 et Options Économiques

Pour économiser sur le sans-plomb 98, voici les dix points de vente les moins chers dans Paris. Indéfinie - RUE LEGION ETRANGERE, Paris : 1.99 € le litre.