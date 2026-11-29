Découvrez les stations où faire le plein de gazole, SP95 et SP98 à Paris ce 29 novembre 2026 pour économiser. Comparaison des prix les plus bas et des disponibilités.

Le Parisien dresse ce dimanche 29 novembre 2026 le panorama détaillé des prix de l'essence et du gazole dans la capitale. L'objectif est d'identifier les stations les plus compétitives pour les conducteurs cherchant à optimiser leurs dépenses dans une ville disposant de 47 stations-service. La comparaison des tarifs révèle des écarts significatifs entre les enseignes, rendant la recherche du point de vente idéal essentielle pour le portefeuille des automobilistes parisiens.

Comparaison des prix moyens du gazole et de l'essence

Les relevés effectués sur les quarante-huit dernières heures indiquent que le litre de gazole coûte en moyenne 2,192 euros à Paris. Cette somme dépasse la moyenne nationale qui s'établit à 2,027 euros, créant un surcoût immédiat pour les moteurs diesel. Pour les véhicules à essence, le litre de SP95-E10 est facturé 1,974 euros, contre 1,904 euros en France métropolitaine, ce qui constitue également une différence notable.

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Les carburants haut de gamme affichent des dynamiques similaires, avec des premiums plus élevés dans la capitale. Le SP95 atteint un prix local de 2,299 euros le litre, loin des 1,959 euros observés au niveau national. Quant au SP98, il se négocie à 2,058 euros dans Paris, alors que la moyenne française reste stable à 2,006 euros, confirmant une tendance à la hausse des coûts énergétiques spécifiques à l'Île-de-France.

Meilleurs tarifs et disponibilités de gazole diesel

Pour les automobilistes diesel, plusieurs stations parisiennes proposent des prix nettement inférieurs à la moyenne locale. Le Carrefour Market Leclerc situé au 2-10 boulevard Fort de Vaux détient le record du gazole le moins cher avec 1,962 euros le litre, un tarif mis à jour le 27 novembre à 10h41. Cette enseignes offre une alternative économique majeure par rapport aux prix moyens de la ville.

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La station Total Access au 181 du boulevard Vincent Auriol suit avec un tarif de 1,997 euros le litre, actualisé le 29 novembre à 00h01. L'offre se poursuit avec les stations Esso Express situées au 19 boulevard des Frères Voisins pour 2,045 euros et au 36 quai de la Râpée pour 2,083 euros, toutes deux mises à jour le 28 novembre à 07h32. Ces adresses constituent des repères fiables pour les conducteurs cherchant à limiter leurs coûts de fonctionnement.

D'autres stations complètent cette liste des prix bas, notamment l'Esso Express au 2-6 rue Louis Blanc à 2,092 euros, mis à jour le 27 novembre à 07h31. On retrouve ensuite les sites BP au 85 rue Jeanne d'Arc à 2,149 euros, Total à 234 rue de Crémée à 2,162 euros, Total Access à 190 avenue de Clichy à 2,163 euros, ainsi que les stations Total de l'avenue de la Porte d'Enghien et du boulevard de Picpus affichant toutes deux 2,164 euros le litre, actualisées le 29 novembre à 00h01.

Comparatif des prix les plus bas pour le SP95-E10

Les conducteurs utilisant du sans-plomb 95 avec éthanol disposent également d'options intéressantes pour réduire leur facture. L'Esso Express situé au 2-6 rue Louis Blanc propose un litre à 1,86 euros, un tarif enregistré le 27 novembre à 07h31. Juste après, l'Esso Express du 19 boulevard des Frères Voisins affiche 1,862 euros le litre, mis à jour le 28 novembre à 07h32, offrant une économie significative par rapport aux prix moyens.

Le Carrefour Market Leclerc du boulevard Fort de Vaux maintient sa compétitivité avec 1,865 euros le litre, actualisé le 27 novembre à 10h41. Total Access au 181 boulevard Vincent Auriol propose le carburant à 1,924 euros, mis à jour le 29 novembre à 00h01. L'Esso Express du quai de la Râpée suit à 1,933 euros le litre, tandis que les stations Esso du boulevard Murat et de la rue de la Convention affichent 1,95 euros et 1,959 euros respectivement.

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La liste des stations avantageuses se poursuit avec le BP de la rue Jeanne d'Arc à 1,969 euros, et le Total de la rue Fabert en face du 23 rue Constantine à 1,972 euros. Plusieurs autres stations Total et Total Access, situées rue Légion Étrangère, boulevard du Périphérique extérieur, quai d'Issy-les-Moulineaux et boulevard du Périphérique intérieur, affichent un prix identique de 1,977 euros le litre, mis à jour le 29 novembre à 00h01.

Top 10 des stations pour le SP95 et le SP98 premium

Pour le carburant SP95 standard, l'Eni située au 4 avenue Foch propose le prix le plus avantageux de la capitale. Ce point de vente affiche un tarif de 2,299 euros le litre, mis à jour le 28 novembre à 07h00. Cette station se distingue comme l'option la plus économique pour les véhicules nécessitant ce type de supercarburant sans éthanol, offrant une alternative claire aux prix moyens observés dans les autres quartiers de Paris.

Enfin, pour les moteurs exigeants nécessitant du sans-plomb 98, l'Esso Express du 2-6 rue Louis Blanc demeure le leader des prix bas avec 1,96 euros le litre. L'Esso Express du 19 boulevard des Frères Voisins suit de près avec 1,962 euros le litre, actualisé le 28 novembre à 07h32. La station Indéfinie de la rue Légion Étrangère et la Total Access du 181 boulevard Vincent Auriol proposent également ce carburant premium à 1,99 euros le litre, mis à jour le 29 novembre à 00h01.