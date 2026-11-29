Apprenez à gérer les impayés B2B : connaître les délais légaux, calculer les pénalités de retard et appliquer la procédure de relance étape par étape pour récupérer vos fonds.

La gestion des créances clients constitue un enjeu financier majeur pour les indépendants, les auto-entrepreneurs ainsi que les dirigeants de TPE et de PME. La relance d'une facture impayée ne doit pas être improvisée mais suit un cadre juridique précis pour être efficace tout en préservant la relation commerciale. Les professionnels facturant d'autres entreprises doivent impérativement laisser une trace écrite de chacune de leurs interventions pour sécuriser leurs droits en cas de litige ultérieur.

Cadrage légal des délais de paiement professionnels

La loi française fixe des plafonds stricts pour les délais de paiement entre professionnels, offrant plusieurs modalités de calcul selon les accords contractuels. Par défaut, le délai légal est de 30 jours à compter de la livraison de la marchandise ou de la fin de la prestation de services. Ce délai peut être prorogé jusqu'à un maximum de 60 jours après la date d'émission de la facture si cette clause a été explicitement convenue avec le client dans le contrat.

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Une autre option juridique prévoit un délai maximal de 45 jours fin de mois après la date d'émission de la facture, à condition que cette stipulation soit clairement inscrite dans le contrat de vente. Pour les factures à caractère périodique, le délai légal s'établit à 45 jours après leur date d'émission respective. Certains secteurs d'activité spécifiques, tels que le transport ou l'agroalimentaire, disposent de réglementations particulières qu'il convient de vérifier attentivement.

Calcul exact des pénalités et indemnités forfaitaires

Dès le lendemain du jour où l'échéance de paiement est dépassée, des pénalités de retard s'appliquent automatiquement, sans qu'il soit nécessaire d'avoir envoyé une mise en demeure préalable au débiteur. Le taux de ces pénalités ne peut jamais être inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, qui est fixé à 8,25 % pour le deuxième semestre 2026. Cette disposition garantit une compensation minimale pour le préjudice financier subi par le créancier en cas de retard de paiement.

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Si les Conditions Générales de Vente (CGV) n'ont pas fixé un taux spécifique, le taux applicable est celui de la Banque centrale européenne majoré de 10 points, soit 12,40 % pour le deuxième semestre 2026. Par exemple, pour une facture de 1 200 euros réglée avec 30 jours de retard, le calcul des pénalités de retard s'élève à 12,23 euros. Ce montant s'ajoute à une indemnité forfaitaire de 40 euros destinée à couvrir les frais de recouvrement.

Cette indemnité forfaitaire de 40 euros est due une seule fois par facture, même en cas de paiement partiel effectué par le client, et elle n'est pas soumise à la TVA. Elle doit obligatoirement figurer sur la facture initiale, accompagnée de la mention claire du délai de paiement convenu. Si les frais réels engagés par le créancier pour récupérer la somme dépassent ce montant forfaitaire, il peut demander une compensation supplémentaire sur justificatifs des dépenses effectuées.

Stratégie de relance progressive et communication

Une relance efficace nécessite une approche graduée, débutant par un rappel courtois envoyé par e-mail dès le lendemain de l'échéance de paiement. Vers le 15e jour de retard, il convient d'envoyer un second message en chiffrant précisément les pénalités de retard et l'indemnité forfaitaire de 40 euros. L'appel téléphonique à l'interlocuteur concerné ou au service comptable du client permet souvent de débloquer la situation rapidement.

Il est primordial de confirmer tout échange téléphonique par écrit pour maintenir une traçabilité formelle de la procédure de relance. Les causes d'impayés sont souvent simples ou involontaires, comme une facture égarée, un bon de commande manquant ou un envoi adressé au mauvais service au sein de l'entreprise cliente. Si le retard est lié à des difficultés de trésorerie, il peut être judicieux d'être souple et de proposer un échéancier de paiement.

Être flexible sur le mode de règlement augmente considérablement les chances d'être payé, même en plusieurs fois, plutôt que de risquer un impayé total. La communication doit rester professionnelle : un ton trop sec peut perdre définitivement le client, tandis qu'une attitude trop timide peut inciter le client à ne jamais régler la dette. L'équilibre réside dans une fermeté bienveillante et documentée.

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Recours juridiques et procédure d'injonction de payer

Si les relances amiables échouent, l'étape suivante consiste à adresser une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce courrier formel exige le paiement dans un délai fixe, par exemple une semaine, et annonce une action en justice en cas de non-respect. Il doit préciser la référence de la facture, le montant total dû, les pénalités de retard et l'indemnité de 40 euros.

Bien qu'une mise en demeure puisse être envoyée sans avocat, l'utilisation d'une lettre recommandée est fortement conseillée pour prouver la réception par le débiteur. En l'absence de résultat, l'injonction de payer permet d'obtenir une décision judiciaire rapide sans audience. Le juge examine uniquement les pièces produites et ordonne au client de payer la somme réclamée.

La demande d'injonction de payer se fait auprès du tribunal de commerce ou du tribunal des affaires économiques si les deux parties sont des commerçants, et au tribunal judiciaire dans les autres cas. Le formulaire Cerfa n° 12946 doit être utilisé, ou la demande peut être faite en ligne via la plateforme Tribunal Digital. Il est nécessaire de joindre la facture originale, le contrat de vente et la preuve de la mise en demeure envoyée.

Les frais de greffe s'élèvent à 33,47 euros devant le tribunal de commerce, auxquels s'ajoutent les frais du commissaire de justice pour la signification de la décision. Le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour contester l'injonction de payer. Pour les dettes inférieures à 5 000 euros, une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, menée par un commissaire de justice, offre une alternative efficace pour éviter les délais judiciaires classiques.