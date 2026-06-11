Guide de la vente directe sur la côte de Penthièvre : Savourer les produits du terroir

Un tour d'horizon complet des producteurs locaux de la côte de Penthièvre, proposant des produits de la mer, des fruits et légumes bio, ainsi que des spécialités artisanales en circuit court.

La côte de Penthièvre, s'étendant à travers des communes pittoresques comme Erquy, Pléneuf ou encore Saint-Alban, est un véritable sanctuaire pour les amoureux de la nature et de la gastronomie authentique.

Au-delà des paysages spectaculaires du cap Fréhel, cette région regorge de trésors culinaires que seul le circuit court peut pleinement révéler. Privilégier la vente directe, c'est non seulement garantir une fraîcheur absolue des produits, mais c'est aussi soutenir activement le tissu économique local et préserver un savoir-faire artisanal ancestral. Du bateau à l'étal et de la ferme à l'assiette, les producteurs de la région s'engagent chaque jour pour offrir le meilleur de leur terre et de leur mer.

Le domaine maritime occupe naturellement une place centrale dans l'offre locale. Les consommateurs peuvent ainsi profiter du travail passionné de pêcheurs comme le grand Yann et Marie-Laure, qui proposent des poissons, des araignées et des homards fraîchement pêchés sur le parking du Carrefour Express à Erquy. Pour les amateurs de coquillages, la Maison Nonnet-Nicolas propose une gamme variée d'huîtres et de moules, ainsi que des rillettes de poisson et du vin pour accompagner les repas.

La diversité est frappante avec des boutiques de pêcheurs installées sur le port ou dans la zone artisanale des Jeannettes, où les coquilles Saint-Jacques et les praires font leur apparition durant la saison hivernale. Certains producteurs proposent même des cuissons sur place au bouillon, rappelant les saveurs familiales et traditionnelles de la Bretagne. La terre est tout aussi généreuse, avec une forte présence de l'agriculture biologique.

On trouve ainsi des producteurs de fruits et légumes bio, proposant également des jus de pomme artisanaux, présents sur les marchés de Fréhel, Pléneuf et Erquy. Un exemple fascinant de reconversion est celui de Morgane Varnier, qui cultive des pleurotes et des shiitakés à Erquy. Après avoir exploré la viticulture en France et en Australie, elle a choisi la myciculture, utilisant des graines certifiées bio pour offrir des champignons de qualité sur les marchés de Matignon et Lamballe.

Cette approche durable se retrouve également chez les producteurs de lait, de compotes et de vinaigres de cidre bio, qui privilégient des modes de distribution basés sur la commande et le retrait direct. L'artisanat alimentaire se manifeste également à travers des produits de terroir d'exception. La Fromagerie Vaumadeuc se distingue par ses fromages au lait de vache et divers produits locaux, accessibles en boutique ou sur les marchés environnants.

Pour les amateurs de pain, Le Fournil propose un pain bio paysan au levain naturel, cuit au feu de bois avec de la farine produite sur place, alliant tradition et qualité nutritionnelle. Le monde sucré n'est pas en reste avec la production de miels diversifiés, allant du miel de fleurs de printemps au miel de sarrasin ou de châtaignier, certifiés Miel de Bretagne et disponibles à la miellerie ou dans des points de vente partenaires comme la crêperie L'Ôtë d'la Flora.

Enfin, la diversité des saveurs se complète par une offre carnée et liquide rigoureuse. Des élevages proposent des colis de viande de porc sans OGM et sans antibiotiques, assurant une alimentation saine pour le consommateur. D'autres fermes diversifient leur production avec de la volaille, de l'agneau et diverses charcuteries artisanales, avec des horaires de vente adaptés aux saisons touristiques.

Pour accompagner ces mets, la Cidrerie Benoit offre une palette complète de boissons : cidres, poirés, chouchen et eaux-de-vie, reflétant l'identité forte du terroir breton. En explorant cet annuaire de la vente directe, on découvre que la côte de Penthièvre est une destination où la gourmandise rencontre l'éthique, invitant chacun à redécouvrir le goût originel des produits





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