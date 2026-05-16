Guide de la famille pour la population en cas d'attaque américaine

La défense civile cubaine a diffusé un guide de la famille destiné à la protection face à une agression militaire, en réponse à la tension entre les États-Unis et Cuba.

Les États-Unis imposent depuis plusieurs mois un blocus énergétique à l'île de Cuba, située à 150 km de leurs côtes. La défense civile cubaine propose des recommandations pratiques aux habitants pour se préparer à une éventuelle agression militaire dans un contexte de crise économique majeure.

Le directeur de la CIA, John Ratcliffe, s'est rendu à La Havane pour une réunion avec les autorités cubaines alors que l'île traverse une crise énergétique majeure. Cuba : le secrétaire d'État américain Marco Rubio estime qu'un changement de dirigeants est nécessaire. Le document de quelques pages rédigé par la Défense civile et destiné à toutes les familles cubaines, donne des informations pratiques afin de protéger la vie face à des possibles attaques de l'ennemi.

L'île de 9,6 millions d'habitants est secouée par une crise socio-économique sans précédent et que nombre de Cubains n'ont pas accès à des biens et produits de première nécessité. La situation du réseau électrique est également critique, alors que le pays n'a plus de réserves de diesel ni de fioul. Les interminables délestages à répétition ont provoqué ces derniers jours des manifestations dans plusieurs quartiers de La Havane





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