Guide d'utilisation du moteur de recherche des archives de Sud Ouest et programmation à la mémoire collective de la région

Le moteur de recherche des archives de Sud Ouest, un nouveau produit digital inédit, a été révélé le 8 janvier 2019, et il est dédié à la mémoire collective de la région. Il est conçu pour aider les internautes à naviguer dans les archives du quotidien et à approfondir leur compréhension de l'histoire locale. Voici quelques conseils pour utiliser efficacement ce moteur de recherche.

Le moteur de recherche des archives de "Sud Ouest" a "fait son apparition" le 8 janvier 2019, dans un univers dédié à la mémoire collective de la région.

Voici quelques consignes pour l'utiliser au mieux. - Affiche sur les barricades où on peut lire : "Assez ! Nous sommes 30 % et nous recevons que 14 % du revenu national ". Le 19 mai 1956, lors de la journée des barrages.

- L'entrée du pont de la Garonne à Langoiran est bloquée, le 19 mai 1956, lors de la journée des barrages. - Les manifestants mettent en place leur barrage à Cubzac-les-Ponts, le 19 mai 1956. - Les forces de l’ordre surveillent les barrages, comme ici à Cubzac-les-Ponts, le 19 mai 1956. - De gauche à droite : Bernadet, conseiller général, Broquaire et Durand-Teyssier au barrage de Libourne, le 19 mai 1956.

***Archives Sud Ouest Pierre Martin, président de la C.G. A., surveillant le barrage de Saint-Jean-de-Blaignac le 19 mai 1956. *** ***Des blocs de pierre sont utilisés pour la journée des barrages, le 19 mai 1956, en Gironde. *** ***La route de Toulouse à Portets est bloquée lors de la journée des barrages, le 19 mai 1956.

*** ***Une voiture tente de passer à Portets, lors de la journée des barrages, le 19 mai 1956. *** ***Le blocus du pont de la Dordogne à Branne avec charrettes et pieds de vigne ; lors de la journée des barrages, le 19 mai 1956. *** Photos en vente Les photographies de cet article sont issues de notre fonds patrimonial "Sud Ouest", elles sont disponibles à l'achat. Si vous êtes intéressés, il vous suffit d’adresser un mail





sudouest / 🏆 67. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Archives De Sud Ouest Moteur De Recherche Mémoire Collective Histoire Locale

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Les circuits internationaux de Bergerac, un événement hors du commun en 1953, avec les grandes stars du motocyclisme EuropéenDes photos issues de notre fonds patrimonial Sud Ouest sont disponibles à l'achat.

Read more »

NBA : Où regarder les finales de Conférence Ouest 2026 ?Les Spurs affrontent le Thunder en finale de Conférence NBA 2026. Découvrez le calendrier complet et la diffusion TV de la série.

Read more »

Alban, un camping de choix pour les caravaneurs dans le sud-ouestUne aire de camping-cars dans le Tarn se classe en 3e position parmi les meilleures de France, devant des destinations plus connues.

Read more »

Offre Exceptionnelle sur le Château le Vieux Pressoir 2019 chez CdiscountProfitez d'une remise exclusive de 30% sur le prestigieux vin rouge Saint-Émilion Grand Cru, Château le Vieux Pressoir 2019, disponible actuellement sur Cdiscount.

Read more »