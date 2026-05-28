Guide Culturel de Marseille : Un Week-end Festif et Électrique

Découvrez la programmation culturelle intense de Marseille pour le week-end du 28 au 31 mai, entre rock local, stand-up, concerts acoustiques et festival littéraire.

Marseille s'apprête à vivre un week-end d'une intensité rare, où la culture s'exprime sous toutes ses formes, du rock rugissant aux silences contemplatifs de la littérature .

Le point d'orgue de ces festivités sera sans doute La Plaine du Rock, un événement qui célèbre le dynamisme et le renouveau de la scène rock locale. Organisée par l'association Phocéa Rocks en collaboration avec l'Intermédiaire, cette troisième édition se tiendra le dimanche 31 mai sur la place Jean-Jaurès. De 13 h 30 à 20 h, le public pourra profiter de six heures et demie de musique non-stop, réparties sur quatre scènes stratégiquement disposées aux coins de la place.

L'objectif est clair : offrir une vitrine gratuite et accessible à seize groupes locaux, permettant ainsi à des artistes émergents de se produire devant un millier de spectateurs. Parmi les noms attendus, on retrouve des formations comme Abstract Puppet, Cagnard, Clameurs, ou encore sasha Vaughan et Daniel Sani & les Monomaniaques.

Pour soutenir cet élan créatif, une tombola sera organisée avec divers lots, tels que des vinyles et des t-shirts, créant une atmosphère de fête communautaire où le rock devient le ciment social de la cité phocéenne. L'humour et le spectacle vivant ne seront pas en reste lors de ce dernier week-end de mai. Le jeudi 28 mai sera marqué par le retour fracassant de la cagole emblématique de Marseille, Zize Dupanier, interprétée par Thierry Wilson.

Son nouveau show, intitulé 'Irrézizetible', promet un mélange d'excentricité et de complicité, avec en première partie les Garçons de la Butte, une troupe issue de l'univers de Chez Michou. Parallèlement, le stand-up prendra ses quartiers dans les comedy clubs de la ville. Au Garage Comedy, Meryem Benoua clôturera un cycle de représentations en testant des sketchs inédits, tandis que Tibo Rugi proposera sa propre vision de l'humour marseillais.

Le vendredi 29 mai, le Marseille Comedy Club accueillera un format dynamique de 3x20 minutes avec Marion Augine, Anaïs Gilles et Lisa Mapola, offrant ainsi un panel varié de voix et de styles comiques pour divertir un public avide de rires et d'authenticité. Sur le plan musical, le week-end proposera des expériences contrastées, allant de l'intimité acoustique à la grandeur symphonique. Le samedi 30 mai à 20 h, Yannick Noah invitera les spectateurs à un moment de partage privilégié.

Accompagné de Nicolas Paillet à la guitare, l'ancien tennisman et chanteur revisitera ses succès dans une version épurée, transformant le concert en une parenthèse hors du temps ponctuée d'anecdotes personnelles. Le dimanche 31 mai, l'atmosphère changera radicalement avec André Manoukian. À 18 h, le musicien explorera ses racines arméniennes à travers un prisme jazz, soutenu par la puissance de l'Orchestre national Avignon-Provence.

Ce concert sera une véritable invitation au voyage, où le piano de Manoukian servira de pont entre sa mémoire culturelle et la modernité instrumentale, offrant une dimension spirituelle et intellectuelle à la clôture du week-end. Enfin, les amateurs de lettres et d'arts visuels trouveront leur bonheur grâce au festival 'Oh les beaux jours !

'. Cet événement singulier propose de goûter à la littérature à travers le prisme de la musique, créant des ponts inattendus entre le texte et le son. Des rencontres gratuites avec des auteurs de renom sont prévues, notamment avec l'écrivain Erri de Luca, dont la plume est profondément marquée par ses racines napolitaines.

Le festival proposera également un concert littéraire dédié à Robert Louis Stevenson pour les plus jeunes, ainsi qu'une mise en musique du roman de Yann Apperry par Massimo Nunzi et Simon Martineau. Une dimension plus grave et engagée sera apportée par l'avocate Negar Haeri, qui reviendra sur le destin tragique de la jeune Shaïna, victime de violences.

Pour clore ce programme riche, le Château Borély ouvrira gratuitement ses portes le jeudi 28 mai pour une soirée alliant expositions artistiques et performances musicales, confirmant que Marseille reste une terre d'accueil pour toutes les expressions artistiques, gratuites ou payantes, populaires ou érudites





laprovence / 🏆 62. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Marseille Festivals Musique Littérature Sorties

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

L'application gratuite Spond débarque à Marseille pour simplifier la vie des clubs et associationsTrès populaire dans plusieurs pays européens, l'appplication Spond pose ses valises à Marseille pour son lancement français. L’application...

Read more »

Aïd-el-Kébir : à Marseille, l’espoir déçu d’une grande mosquée pour les fidèles musulmansAïd-el-Kébir : à Marseille, l’espoir déçu d’une grande mosquée pour les fidèles musulmans

Read more »

Lot-et-Garonne : les communistes célèbrent le centenaire de leur rendez-vous militant, culturel et populaireLa Fête de Feugarolles, dimanche 31 mai, se déclinera entre débat d’idées, repas, meeting et concert, l’une des dernières du genre, portée par le journal « Le Travailleur »

Read more »

C à vous : le talk-show culturel et politique d'Anne-Elisabeth LemoineLa présentatrice Anne-Elisabeth Lemoine anime chaque soir un talk-show en direct depuis un loft parisien, entourée de chroniqueurs comme Patrick Cohen, Pierre Lescure et Aurélie Casse. L'émission mêle discussions sur l'actualité, chroniques variées et moments conviviaux avec la préparation d'un plat par un chef. Bien que parfois ralenti par le rythme, le programme offre des éditoriaux pertinents, notamment ceux de Patrick Cohen, et des chroniques amusantes comme celle de Bertrand Chameroy. Un invité, Marine de la Star Academy, a récemment évoqué la situation financière de ses parents.

Read more »