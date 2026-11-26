Tout savoir sur l'obligation du compte pro SASU pour le capital social et la facture électronique dès 2026. Analyse des tarifs Qonto et Shine.

La création d'une SASU impose désormais des choix stratégiques précis quant au compte professionnel, notamment avec l'entrée en vigueur de nouvelles obligations liées à la facture électronique. Pour toute société par actions simplifiée unipersonnelle, l'ouverture d'un compte bancaire professionnel reste une formalité obligatoire lors de la création, permettant de déposer le capital social et de séparer les finances personnelles des fonds sociaux.

Réforme facturation électronique et dépôt de capital

Le choix de sa banque pour une SASU pèse davantage depuis le 1er septembre 2026, date à partir de laquelle toute entreprise doit pouvoir recevoir des factures électroniques. Cette obligation s'applique via une Plateforme Agréée immatriculée par l'administration fiscale, laquelle peut être votre banque mais rien ne l'impose explicitement. À cette date, toutes les entreprises, y compris les micro-entrepreneurs, TPE et PME, devront émettre leurs factures dans ce format numérique à partir du 1er septembre 2027.

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Concernant le capital social, le dépôt se fait auprès d'une banque ou d'un notaire, car les établissements de paiement ne sont pas autorisés à le recevoir directement. Les néobanques disposant du statut d'établissement de paiement s'appuient donc sur un notaire partenaire pour cette étape cruciale. Pour une SAS, vous devez verser au moins 50 % du capital au départ, et le solde dans les cinq ans suivant l'immatriculation. Les fonds restent bloqués jusqu'à l'immatriculation, puis sont libérés sur présentation du Kbis ou de l'extrait RNE.

Critères essentiels pour sélectionner un compte pro

Pour choisir le meilleur compte pro SASU, plusieurs critères techniques et financiers entrent en jeu, dont les tarifs hors taxes et la durée de l'engagement. Certains comptes permettent une baisse de prix significative si vous acceptez d'être engagé pour une période plus longue. Le service de dépôt de capital constitue un autre point de vigilance, avec des frais et des délais d'obtention de l'attestation variables selon les prestataires.

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Le nombre de virements et de cartes inclus est également déterminant, tout comme la méthode de facturation. Avoir une Plateforme Agréée permet de profiter pleinement de la facturation électronique sans solution tierce externe. Les méthodes d'encaissement possibles, qu'il s'agisse de cartes bancaires, chèques ou espèces, doivent correspondre aux besoins réels de l'activité. Le nombre d'utilisateurs autorisés permet d'ajouter votre expert-comptable ou un futur associé sans surcoût excessif.

Analyse détaillée de l'offre Qonto et de sa transformation

Chez Qonto, le dépôt de capital ne passe plus par un intermédiaire extérieur : la société opère comme établissement de crédit depuis le 18 novembre 2026. Cette transition permet un dépôt direct coûteux 69 euros hors taxes, avec un certificat numérique délivré sous 12 heures ouvrées. La formule Basic coûte 9 euros hors taxes par mois en paiement annuel, soit 108 euros hors taxes par an, ou 11 euros hors taxes sans engagement. Elle comprend 30 virements par mois et une carte physique pour un seul titulaire.

Chaque administrateur supplémentaire chez Qonto coûte 10 euros hors taxes par mois. La formule Smart, à 19 euros hors taxes par mois en paiement annuel, offre 100 virements, deux cartes physiques et deux utilisateurs. La facturation électronique est incluse dans toutes les formules de Qonto, la société étant elle-même une Plateforme Agréée. Cette intégration native simplifie la conformité pour les créateurs de SASU.

Comparaison avec l'offre Shine et ses formules modulaires

Shine propose une approche différente avec sa plateforme Shine, incluant une formule gratuite Free sans abonnement. Cette option permet jusqu'à trois virements par mois inclus, puis facture 0,50 euro hors taxes ensuite. La carte physique est une option et coûte 7 euros hors taxes. Il existe ensuite trois formules payantes : Start pour 11 euros hors taxes par mois, Plus pour 25 euros hors taxes par mois et Business pour 60 euros hors taxes par mois.

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Le paiement annuel est possible avec Shine et permet de faire baisser la facture : les trois formules reviennent alors à 9, 20 et 45 euros hors taxes par mois. Le capital est déposé chez un notaire partenaire pour Shine, avec une attestation obtenue en moins de 12 heures ouvrées. Les frais de dépôt sont offerts avec un abonnement annuel, sinon comptez 69 euros hors taxes. Shine est une Plateforme Agréée et donne donc accès à la facturation électronique dans toutes ses formules, assurant une conformité directe avec les nouvelles règles de 2026.