Guide complet pour gérer vos données mobiles sur iPhone

Ce guide vous explique comment gérer efficacement vos données mobiles sur votre iPhone, en particulier les options Assistance Wi-Fi et les restrictions sur la consommation de données.

En théorie, il vous garantit de profiter du réseau mobile 5G ou 4G à peu près partout en France, même si certaines zones sont moins bien pourvues en antennes-relais que d’autres.

Il est important de regarder de très près l’enveloppe de données mobiles dont vous disposez avant de souscrire un forfait. Certaines pratiques, comme regarder une vidéo en 4K en streaming ou jouer à des jeux en ligne en 5G, peuvent la vider à vitesse grand V. Sachez qu’une option Assistance Wi-Fi peut faire exploser votre consommation de données sur iPhone. Elle permet de passer automatiquement à une connexion de données mobiles lorsque le Wi-Fi ne fonctionne pas correctement.

Apple présente logiquement ce réglage comme une solution bénéfique. Le problème, c’est que l’activation de l’Assistance Wi-Fi peut facilement vous échapper. Si vous vous trouvez dans un hôtel ou un restaurant, et que votre iPhone passe du Wi-Fi à la 4G ou la 5G et que vous ne le voyez pas, votre consommation de données mobiles peut exploser. La désactivation de ce réglage devrait vous éviter ce problème.

Cependant, il vous reviendra d’activer les données mobiles manuellement lorsque le Wi-Fi ne fonctionnera pas correctement dans votre zone. Rappelons qu’il existe aussi un Apple TV+ : l’homme derrière Severance et Ted Lasso est sacré personnalité de l’année à Cannes. Pass Navigo sur iPhone : hier menacé, aujourd’hui sauvé. À moins de 11 € par mois, ce forfait 250 Go 5G n’a pas de rivaux. Ces 4 traceurs d’objets Ugreen sont moins chers qu’un seul AirTag





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