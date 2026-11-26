Découvrez les dates, horaires et adresses de plus de dix marchés de Noël dans le Lauragais pour les 28 et 29 novembre 2026, avec animations et artisans locaux.

La région du Lauragais s'apprête à vivre une période festive intense lors du dernier week-end du mois de novembre 2026. Les samedis 28 et dimanches 29 novembre marquent le rendez-vous incontournable pour les familles et les amateurs de tradition, avec la tenue de près d'une dizaine de marchés de Noël répartis à travers les communes du département. Cette initiative vise à offrir aux habitants et aux visiteurs une multitude d'opportunités pour dénicher des cadeaux originaux tout en profitant d'une ambiance chaleureuse.

Détails et programmation des événements majeurs

Plusieurs sites prestigieux et salles des fêtes ouvrent leurs portes pour accueillir ces manifestations commerciales et culturelles. Au château de Saint-Félix-Lauragais, la crèche et son village provençal comptant plus de 300 santons font leur retour pour le plus grand plaisir des enfants. À proximité, au château de Soule, l'association Le coin du cadre organise un marché artisanal dédié aux créateurs, accessible de 10 heures à 18 heures. À Sorèze, le Musée d'Art et d'Histoire propose une programmation spéciale autour des Fables de La Fontaine pour célébrer la magie des fêtes de fin d'année.

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Sur la commune de Cassan, l'espace Jean Cassan, comprenant la salle des fêtes et le gymnase, accueille un grand marché nocturne le samedi de 10 heures à 22 heures et le dimanche de 10 heures à 18 heures. Les visiteurs y trouveront de nombreux stands tenus par des artisans locaux. Le programme inclut des animations familiales, la présence du Père Noël et la vente de sapins de Noël. Le samedi soir, la ambiance festive est garantie avec un DJ Noël à 18 heures et un concert à 20 heures.

À l'entrée de la nuit, le comité des fêtes organise un marché nocturne spécifique dans la salle des fêtes et sous des chapiteaux, de 17 heures à 22 heures. Cette édition met à l'honneur une vingtaine de producteurs et artisans spécialisés dans la peinture, le parfum, les bougies, les décorations de Noël, les bijoux, le miel, les écharpes, les sacs à main et la gravure sur bois. Un feu d'artifice est prévu pour 21 heures, clôturant la soirée en beauté.

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Positions des organisateurs et offres de restauration

Les acteurs locaux, tels que les associations des parents d'élèves et les comités des fêtes, jouent un rôle central dans l'organisation de ces événements. Leur objectif est de soutenir l'économie circulaire et le savoir-faire local en mettant en avant des produits éthiques et faits main. L'association Passion Saint-Félix - ADTP organise son marché toute la journée sous la halle et au château, avec une chorale d'enfants à 11 heures 30, un théâtre à 15 heures 30 et un concert d'orgue dans la collégiale à 17 heures. L'association Le Bien-être sous toutes ses formes propose également plus de 25 exposants dans la salle des fêtes de 9 heures 30 à 18 heures.

La restauration est une composante essentielle de ces week-ends festifs. Dans l'espace Jean Cassan, des food trucks et un chalet du comité des fêtes proposent vin chaud, chocolat chaud, sucreries, viennoiseries et châtaignes grillées. Un apéro festif avec champagne et foie gras est même au programme le samedi soir. Au marché nocturne, les stands de restauration offrent tapas, planches de charcuteries et fromages, huîtres, châtaignes, soupe, crêpes et oreillettes.

Dans d'autres communes, l'offre alimentaire reste diversifiée. À un autre lieu de marché, une buvette sert du vin chaud, de la bière et des crêpes à partir de 14 heures 30. Sur la place de la mairie, les visiteurs peuvent se restaurer avec des pâtisseries, des soupes maison et un cochon à la broche. Ces offres gastronomiques permettent aux visiteurs de prolonger leur séshopping en dégustant des produits régionaux de qualité.

Impact local et prochaines étapes pour les visiteurs

Ces marchés ont un impact direct sur la vie locale en dynamisant le tissu commercial pendant la période pré-Noël. Pour les parents, de nombreuses animations sont prévues pour occuper les enfants. À Cassan, le marché Cass'Bambins propose des ateliers créatifs de 15 heures à 18 heures, une initiation au slackline avec Gaspard Jouanen, une démonstration de danse réunionnaise avec Danse Peï et une illumination de la façade du foyer à 18 heures. Le spectacle de slackline se déroulera à 18 heures 30, suivi de la venue du Père Noël à 19 heures.

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Les activités se poursuivent avec un tirage de la tombola à 19 heures 45 et une animation musicale avec Sebastopol de 20 heures à 22 heures. En continu, les visiteurs peuvent profiter d'exposants, d'une balade en calèche avec Natura traction, de maquillage pour enfants et d'une buvette. À l'association des parents d'élèves, des balades à poney sont proposées toute la journée, avec une visite du Père Noël à 11 heures et 16 heures, ainsi qu'un spectacle de magie gratuit à 15 heures.

À Espérauce, un nouvel événement mêle parade de chars, spectacle de pirates et feu d'artifice. Sur la place de la mairie, des ateliers gratuits de décoration de boules de Noël sont organisés de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures. Un atelier de création de couronnes de Noël est également disponible sur inscription pour 5 euros, avec le matériel fourni. Un concours de pâtisserie complète le programme. Pour s'inscrire aux ateliers ou au concours, les intéressés peuvent contacter le 06 19 87 02 79. Ces événements illustrent la mobilisation citoyenne pour maintenir l'essor touristique et social de la région du Lauragais à l'approche des fêtes.