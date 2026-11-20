Découvrez les meilleurs événements de vide-greniers et brocantes prévus pour le samedi 21 novembre dans le Gard et les villes environnantes. Horaires, adresses et tarifs détaillés.

Le samedi 21 novembre propose une offre massive d'événements commerciaux de proximité à travers le Gard et ses environs. Cette liste détaillée couvre des dizaines de brocantes et de vide-greniers pour les amateurs de bonnes affaires.

Événements Majeurs à Nîmes et Environ

La ville de Nîmes propose deux événements distincts pour cette journée. Le marché aux puces situé au 500 chemin du Moulin Gazay accueille jusqu'à 200 exposants. L'événement se déroule de 7 heures à 14 heures 30. Les tarifs varient entre 5 € et 20 €. L'accès aux visiteurs est gratuit.

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Une autre bourse aux jouets se tient au 5 rue Guynemer. Ce marché limite la participation à 25 exposants maximum. L'installation commence à 7 heures pour une ouverture au public de 8 heures à 14 heures. Le contact se fait au 06 27 87 43 04 ou au 06 15 76 42 11.

Opportunités Commerciales à Alès et Secteur

Alès offre trois lieux d'échange ce week-end. Le premier est le vide-greniers de Noël à la Maison du protestantisme, 5 rue Frédéric-Mistral. Seuls 15 exposants participent de 10 heures à 17 heures. Le contact est le 04 66 30 13 88.

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Une autre bourse aux jouets et puériculture a lieu à la Salle Louis-Aragon. La durée est de 10 heures à 17 heures. Le lieu est situé salle polyvalente de Tamaris, 26 rue du docteur Mercier. L'entrée est libre pour tous les visiteurs.

La Puces du Gardon se déroule au parking du Gardon, avenue Jules-Guesde. 50 exposants sont attendus de 6 heures 30 à 13 heures. L'accès reste gratuit. Le numéro pour les informations est le 06 18 26 99 18.

Réseau de Brocantes à Vauvert, Beaucaire et Uzès

Vauvert se distingue avec le Village du brocanteur, 154 avenue Ampère. L'événement réunit 90 antiquaires professionnels. Il est ouvert de 9 heures à 17 heures. Le contact est le 07 58 15 50 77. Une autre brocante à Villeneuve-lès-Avignon regroupe 90 exposants professionnels sur la place Charles-David.

Beaucaire propose une brocante devant le Bistro des arènes, 4 avenue des Arènes. L'événement s'étend de 6 heures à 16 heures. Le contact est le 06 64 15 71 81 ou le 09 53 89 06 27. Uzès accueille 80 exposants au parking du stade du Refuge. Les tarifs oscillent entre 12 € et 17 € de 7 heures à 13 heures.

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Calendrier Détaillé dans les Communes Rurales

Les communes environnantes offrent des créneaux variés. Aigues-Mortes organise une brocante sur la Place du marché de 8 heures à 13 heures. Elle compte 50 exposants avec des tarifs de 10 à 15 €. La réservation est obligatoire. Le contact est le 06 28 29 94 84.

Bellegarde propose l'événement Vide ta chambre à la Salle des Sources de 8 heures à 17 heures. L'accès est gratuit. Le contact est le 06 58 67 58 28. Blauzac organise une bourse couturière à l'Espace du Pré de Valence de 10 heures à 17 heures.

D'autres événements majeurs incluent Bagnols-sur-Cèze avec le Grand marché aux puces au 1163 route de Lyon. 150 exposants sont attendus de 6 heures à 13 heures. Un autre vide-greniers aux Ombrières accueille 90 exposants de 7 heures à 13 heures 30. Les tarifs sont de 10 € à 15 €.