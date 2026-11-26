La Maison des Associations de Saint-Claude, labellisée Guid'Asso, accompagne gratuitement près de 140 structures locales pour simplifier leurs démarches administratives complexes.

La Maison des Associations de Saint-Claude, officiellement labellisée Guid'Asso, continue son action quotidienne pour faciliter la vie des bénévoles locaux en leur offrant un accompagnement gratuit et professionnel. Cette initiative vise à soulager la charge administrative qui pèse souvent sur les structures associatives, notamment lors de la création d'une nouvelle entité ou de la modification de ses statuts fondateurs. Une réunion d'information capitale dédiée à cette labellisation a été organisée le mardi 10 novembre 2026, marquant une étape importante dans le soutien institutionnel offert au tissu associatif de la commune.

Un accompagnement national au service des bénévoles

Le dispositif national Guid'Asso, coconstruit par l'État français et Le Mouvement associatif, a pour mission première de simplifier les parcours administratifs des citoyens engagés dans la vie civile. Ce réseau gratuit apporte des informations précises sur toutes les étapes cruciales de la vie associative, allant de la déclaration initiale des statuts jusqu'au lancement opérationnel de la structure. Il couvre également la gestion administrative courante, incluant les obligations réglementaires, la gestion des changements de dirigeants, l'organisation des assemblées générales et les procédures de dissolution.

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Depuis son intégration dans ce dispositif spécifique, la structure de Saint-Claude a déjà accueilli et accompagné près de 140 associations distinctes. Ces dernières posent des questions très diverses et concrètes, en lien direct avec les services de l'État et la sous-préfecture. Le rôle de cette plateforme est de répondre à ces interrogations techniques afin que les bénévoles puissent se concentrer sur leur mission sociale, culturelle ou sportive sans être paralysés par la complexité bureaucratique.

Des racines locales et un rôle essentiel depuis 1978

Claude Parisi, le président de la Maison des Associations, a rappelé lors de cette rencontre que la structure a été créée en 1978. Depuis près de cinquante ans, elle accompagne le monde associatif du territoire avec une vocation simple mais essentielle : accueillir, soutenir, faciliter le travail des associations et leur fournir un lieu physique pour se réunir et échanger. Cette continuité historique garantit une expertise locale précieuse pour les nouveaux venus comme pour les structures anciennes qui souhaitent évoluer.

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Le président Claude Parisi a également souligné l'importance vitale du tissu associatif pour une ville comme Saint-Claude et l'ensemble de son territoire. Il a affirmé que ces organisations contribuent activement à la vie culturelle, sportive, sociale et citoyenne de la communauté. Elles jouent un rôle fédérateur en rassemblant les générations et permettent à chacun de trouver sa place dans la société, indépendamment de leur taille ou de leur type d'activité spécifique.

Présence institutionnelle et dynamique territoriale

La réunion du 10 novembre 2026 a réuni plusieurs représentants clés des institutions locales, témoignant de l'engagement collectif envers le secteur associatif. Le sous-préfet François Huet était présent, accompagné d'un agent de la sous-préfecture, aux côtés du maire Frédéric Poncet et de son premier adjoint Frédéric Herzog. Lilian Cottet-Emard, représentant la communauté de communes, ainsi que les représentants de la Maison des Associations, incluant Selver Demir, agent opérationnel, ont également pris part à cet échange.

Pour le sous-préfet François Huet, cette labellisation est une opportunité de renforcer les liens entre les services de l'État et les associations locales. Il a précisé que cette démarche s'inscrit dans une volonté affirmée de rendre la sous-préfecture plus accessible aux associations, notamment par la mise en place de permanences régulières. Cette proximité administrative vise à fluidifier les échanges et à assurer un meilleur suivi des dossiers complexes.

Un écosystème associatif dense et diversifié

L'arrondissement administratif de la sous-préfecture de Saint-Claude recense un nombre impressionnant de structures, totalisant 1 850 associations. La communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude en comptabilise à elle seule 627, tandis que la ville de Saint-Claude en héberge 280. Cette densité d'acteurs nécessite une structure d'accueil robuste pour gérer la diversité des besoins, qu'il s'agisse de création, de gestion ou d'organisation de manifestations.

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Il convient de noter que la Maison des Associations de Saint-Claude a obtenu le label Guid'Asso Généraliste Information en décembre 2024. Cependant, depuis juillet 2025, elle relève du label Information en raison d'un manque de moyens humains constaté. Malgré cette restriction de portée, son action reste fondamentale pour orienter les bénévoles et garantir la pérennité des projets portés par la société civile dans la région du Haut-Jura.