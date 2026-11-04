Gueule de bois budgétaire : les risques d'une victoire démocrate aux mi-mandat

Une victoire des démocrates pourrait accentuer la dette à 40 000 milliards. Analyse des impacts sur les taux obligataires, le plafond de la dette en 2027 et les marchés financiers.

Une victoire des démocrates lors des élections de mi-mandat pourrait laisser les États-Unis avec une " gueule de bois " de $40 000 mds. Cette perspective financière inquiète les acteurs des marchés obligataires, qui anticipent des conséquences économiques majeures si le parti démocrate remporte la Chambre des représentants ce soir. Le contexte actuel préfigure une période d'incertitude budgétaire significative pour l'économie nationale.

Mécanisme des dépenses et réactions du marché

Les investisseurs obligataires se réjouiront sans doute si les démocrates remportent la Chambre des représentants ce soir. Mais ils se réjouiront pour la mauvaise raison. Un Congrès divisé signifie généralement moins de projets de loi prévoyant des dépenses importantes, ce qui entraîne instinctivement une baisse des rendements. Il faut s'attendre à ce que les bons du Trésor se redressent à mesure que les résultats seront connus, et peut-être même à ce qu'ils progressent davantage si le Sénat change également de majorité. Profitez-en tant que cela dure. Cette fois-ci, l'impasse politique risque de faire grimper les coûts d'emprunt des États-Unis, et les marchés n'en ont pas encore tenu compte. La dette fédérale a déjà dépassé les 40 000 milliards de dollars. Sur la base de la tendance actuelle, le Trésor devrait atteindre son plafond d'endettement vers le milieu de l'année 2027.

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Négociations législatives et positions partisans

Ce qui obligera le nouveau Congrès à relever ou à suspendre ce plafond. Une Chambre des représentants démocrate donnerait au parti un réel pouvoir de négociation sur les conditions. Un Sénat démocrate renforcerait encore ce pouvoir. Les deux camps aborderont ces négociations avec des revendications coûteuses. Les républicains veulent davantage de fonds pour la défense. Les démocrates souhaitent annuler les coupes dans le programme Medicaid prévues par la loi de finances de l'année dernière. À Washington aujourd'hui, personne ne veut donner l'impression de céder. Le compromis le plus probable consiste à donner à chaque camp ce qu'il veut et à laisser le Trésor emprunter la différence.

Conséquences macroéconomiques et pression sur les taux

Selon certaines estimations, un accord de ce type pourrait creuser le déficit d'environ 1 % du PIB. La trajectoire probable des taux d'intérêt devrait donc être à la baisse immédiatement après l'élection, puis remonter à l'approche de la date butoir, à mesure que les contours d'un accord se dessineront. L'emprunt supplémentaire importe moins que le signal qu'il envoie. Si chaque compromis à Washington se solde par un déficit plus important, les prêteurs exigeront davantage pour détenir de la dette américaine à long terme. Les coûts d'emprunt à long terme augmentent, la courbe des taux s'accentue, et une fois ce processus enclenché, il peut très rapidement échapper au contrôle des décideurs politiques.

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Impacts sectoriels et diversification des actifs

Les rendements des bons du Trésor à long terme influencent pratiquement tout. Les taux hypothécaires, les coûts d'emprunt des entreprises et les valorisations boursières s'en inspirent tous. Lorsque ces rendements grimpent pour de mauvaises raisons, ce sont généralement les valeurs de croissance fortement valorisées qui en subissent les premières conséquences. Les commentaires ne manquent pas sur les secteurs qui sortiront gagnants ou perdants d'un Congrès démocrate. Le marché obligataire aura probablement un poids bien plus important dans la façon dont l'année 2027 se déroulera. Les nouveaux doutes concernant la discipline budgétaire américaine devraient également soutenir la demande d'actifs situés en dehors du système traditionnel. Lorsque les investisseurs commencent à s'interroger sur la manière dont un gouvernement gère ses finances, ils cherchent un endroit où placer leur capital hors de sa portée. le fait de plus en plus également. Un conflit prolongé sur la dette américaine renforcerait, à mon avis, l'intérêt des deux dans le cadre d'une stratégie diversifiée.

Limites du pouvoir exécutif et réputation financière

Rien de tout cela ne donne aux démocrates les clés de la Maison Blanche. Même s'ils contrôlaient les deux chambres, ils seraient toujours confrontés au veto présidentiel et à de vastes pouvoirs exécutifs. Une victoire écrasante limiterait probablement l'action de l'administration tout en laissant intacte son orientation générale. Les États-Unis ont toujours emprunté grâce à la force de leur nom. Chaque bataille budgétaire qui se solde par un projet de loi plus coûteux entame un peu cette réputation, et la réputation est bien plus difficile à reconstruire qu'à perdre. Une victoire des démocrates aux élections de mi-mandat pourrait laisser les États-Unis avec une " gueule de bois " de $40 000 mds. Divulgation des risques : Négocier des instruments financiers et/ou des crypto-monnaies implique des risques élevés, notamment le risque de perdre tout ou partie de votre investissement, et cela pourrait ne pas convenir à tous les investisseurs