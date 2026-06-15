Guerre en Ukraine : incendie de la cathédrale de la Dormition à Kiev, un joyau de l'Unesco ravagé par une frappe russe

Au moins 11 morts et un incendie détruit la cathédrale de la Dormition, classée à l'Unesco, lors de frappes russes massives sur l'Ukraine. Kiev dénonce un crime contre l'humanité, tandis que Moscou rejette la responsabilité.

Une frappe de missile russe a ravagé la cathédrale de la Dormition, un joyau du XIe siècle classé à l' Unesco situé dans le complexe de la Laure des Grottes de Kiev, dans la nuit du 14 au 15 juin 2026.

L'attaque a provoqué un violent incendie qui a détruit une partie de la toiture et éventré la façade de cet édifice emblématique de l'orthodoxie ukrainienne. Au moins onze personnes ont été tuées dans la série de frappes qui ont visé plusieurs villes ukrainiennes, dont Kiev, Kharkiv et Kherson. Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a tiré 70 missiles et 611 drones, principalement contre la capitale, où cinq civils ont perdu la vie et 35 ont été blessés.

À Kharkiv, quatre secouristes et un employé municipal sont morts, tandis qu'à Kherson, une personne a été tuée. Les secouristes luttent encore contre les flammes qui menacent d'autres bâtiments historiques du monastère aux dômes dorés, l'un des hauts lieux du patrimoine mondial. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a immédiatement réagi en appelant les dirigeants du G7, réunis en sommet en France, à apporter une réponse décisive et substantielle à ces nouvelles frappes russes.

Il a exigé davantage de pression sur l'agresseur et un soutien accru à la défense antiaérienne de l'Ukraine. Le métropolite Épiphane de Kiev, primat de l'Église orthodoxe d'Ukraine, a dénoncé un crime contre l'humanité, l'Histoire et la chrétienté, qualifiant les Russes de barbares du XXIe siècle. Le président français Emmanuel Macron a également condamné l'attaque sur X, déclarant que rien ne justifie cette attaque contre notre patrimoine universel.

Le chef de l'administration militaire de Kiev, Tymur Tkachenko, a promis que le peuple ukrainien n'oublierait jamais cet acte de barbarie. De son côté, le ministère russe de la Défense a démenti avoir visé la cathédrale, affirmant qu'elle avait été touchée par un missile de fabrication américaine Patriot de la défense antiaérienne ukrainienne. Cette version est rejetée par Kiev et les experts occidentaux.

La cathédrale de la Dormition avait déjà été légèrement endommagée à deux reprises par des attaques russes, selon les autorités ukrainiennes. La Laure des Grottes était au cœur d'un conflit religieux après l'expulsion de ses moines, accusés de liens avec Moscou. Outre la cathédrale, les frappes ont endommagé le studio de cinéma Dovjenko à Kiev, le musée des Beaux-Arts de Kharkiv et la Maison de la musique à Dnipro.

Du côté russe, une attaque de drones ukrainiens sur Toula a fait au moins trois morts. Cette escalade illustre la brutalité du conflit et la menace que fait peser la guerre sur le patrimoine culturel mondial





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