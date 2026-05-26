Guerre de l'information Iran‑États‑Unis : vidéos truquées, IA et mèmes sur les réseaux sociaux

Les vidéos animées et les images générées par IA, souvent sous forme de Lego ou de mèmes, alimentent la tension entre l'Iran et les États‑Unis. Entre menaces d'ouverture du détroit d'Ormuz, réactions humoristiques de Téhéran et analyses d'experts, la bataille se joue désormais sur les plateformes numériques, où la désinformation devient une arme stratégique.

Les réseaux sociaux deviennent le nouveau champ de bataille entre l' Iran et les États‑Unis , à l'époque de l'administration Trump, où les images truquées et les vidéos générées par intelligence artificielle se multiplient pour influencer l'opinion publique.

Après que le président américain Donald Trump a menacé d'ouvrir le détroit d'Ormuz, le service de presse iranien Tasnim a diffusé une vidéo animée dans le style des célèbres Lego. Cette mise en scène montre la marine iranienne brandissant des drapeaux et des torpilles, puis affirme que Téhéran ne cédera pas face à l'ultimatum de Washington.

Le ton humoristique du contenu - des figurines de Trump et du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou en flammes, des dossiers intitulés "Epstein Files" - vise clairement à ridiculiser la force militaire américaine tout en renforçant le sentiment de résistance nationale. Ces productions, inspirées tant du monde du jeu vidéo que des effets spéciaux hollywoodiens, sont rapidement partagées, retouchées et commentées par des milléniaux actifs sur TikTok, X (ex‑Twitter) et Instagram.

Le phénomène s'accompagne d'une série de déclarations de Trump qui prétend avoir contacté ses généraux pour vérifier la véracité de ces images. Selon le président, aucune plateforme iranienne n'a été visée, et il aurait même suggéré que les vidéos servaient de "défaut de preuve" pour la propagande américaine.

Les spécialistes de la désinformation, comme Marc Owen Jones, soulignent que ces clips constituent une forme de "mèmeification" du discours politique, où l'esthétique de l'extrême droite - brutalité, humiliation et rejet de l'empathie - se combine avec les technologies de génération d'image. L'Iran, de son côté, exploite cette stratégie pour se moquer de Washington, mais également pour projeter une image de puissance militaire exagérée, notamment en affichant des navires de guerre traversant des eaux en feu, même si ces scènes sont purement fictives.

Cette guerre de l'information se joue également dans les coulisses des plateformes numériques, où les algorithmes amplifient le contenu le plus sensationnel. Les internautes, en quête de divertissement, partagent et remixent ces vidéos, souvent sans vérifier leur authenticité. Le résultat est une surcharge de contenu qui rend difficile la distinction entre réalité et simulation, augmentant les tensions entre les deux pays.

Les analystes avertissent que la désinformation visuelle peut avoir des conséquences concrètes : elle alimente la rhétorique belliqueuse, influence les décisions politiques et risque d'escalader les conflits réels en créant une perception erronée de la force militaire de chaque camp. En fin de compte, la bataille pour le contrôle de la narrative numérique pourrait s'avérer tout aussi décisive que les manœuvres navales dans le détroit d'Ormuz.

Dans ce contexte, les autorités américaines envisagent de renforcer la régulation des contenus générés par IA, tandis que Téhéran continue de financer la création de mèmes et de vidéos humoristiques pour mobiliser son public interne. Les deux parties semblent conscientes que la guerre se mène désormais sur plusieurs fronts, dont celui de la perception publique, où chaque image, même la plus fantaisiste, peut devenir un outil de pouvoir.

Les experts appellent à une plus grande éducation médiatique afin que les citoyens apprennent à identifier les manipulations visuelles et à ne pas se laisser happer par des récits fabriqués pour servir des intérêts géopolitiques





laprovence / 🏆 62. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Désinformation IA Iran États‑Unis Réseaux Sociaux

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LES ÉCLAIREURS: le contenu du protocole d'accord entre les États-Unis et l'IranVIDÉO - Les États-Unis et l'Iran cherchent, ce dimanche 24 mai, à finaliser un accord de paix après avoir fait état d'une percée dans leurs discussions pour mettre fin à la guerre, Donald Trump évoquant un compromis 'largement négocié' qui prévoirait la réouverture du détroit d'Ormuz.

Read more »

EN DIRECT Guerre au Moyen-Orient : Les Etats-Unis estiment être près d’un a…Suivez avec nous les informations sur la situation entre l’Iran, les Etats-Unis, Israël et le Liban au Moyen-Orient en ce lundi 25 mai 2026

Read more »

EN DIRECT Guerre en Ukraine : Les Etats-Unis se disent toujours prêts à agi…Suivez avec nous les informations sur le conflit russo-ukrainien en ce mardi 26 mai 2026

Read more »

Guerre en Ukraine : les États-Unis proposent une médiation ; Rubio appelé à évacuer KievMarco Rubio a réaffirmé la volonté des États-Unis de servir de médiateur dans le conflit. La veille, le secrétaire d’État américain avait appelé son homologue russe Sergueï Lavrov qui lui a recommandé d’évacuer l’ambassade à Kiev. Retrouvez les dernières actualités sur la guerre en Ukraine de ce mardi 26 mai.

Read more »