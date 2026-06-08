Guerre au Moyen-Orient: Israël ripostera avec force à toute nouvelle attaque iranienne

Les hostilités entre l'Iran et Israël ont repris ce lundi 8 juin, mettant à rude épreuve une trêve fragile et compromettant les espoirs d'un accord visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.

Israël et l' Iran ont échangé des tirs ce lundi 8 juin, mettant à rude épreuve une trêve fragile et compromettant les espoirs d'un accord visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.

Après 100 jours de guerre, les hostilités entre l'Iran et Israël devaient s'interrompre ce lundi, mais chaque camp menace l'autre de représailles en cas de nouvelle attaque. Au Liban, des frappes israéliennes se sont poursuivies dans le sud du pays, notamment dans la ville de Tyr. Lundi 8 juin, après des frappes réciproques pour la première fois depuis la trêve conclue il y a deux mois, chaque camp menaçant l'autre de représailles néanmoins en cas de nouvelle attaque.

À l'heure actuelle, les hostilités sur ce front ont cessé, a ensuite confirmé le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu. Après 100 jours de guerre et l'entrée en vigueur le 8 avril d'un fragile cessez-le-feu, les explosions et alertes ont de nouveau retenti à Téhéran ou Tel-Aviv dimanche et lundi. Les attaques ont fait 15 blessés en Iran, selon le chef de l'organisation nationale des urgences.

Selon un responsable militaire israélien, en réponse à une frappe israélienne contre la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah pro-iranien, dans laquelle deux personnes sont mortes et 20 ont été blessées. Lundi à la mi-journée, le commandement des forces armées iraniennes a annoncé la cessation de l'opération, qualifiée de sévère riposte à Israël.

Mais, a-t-il prévenu, en cas de poursuite de l'agression et des hostilités, y compris dans le sud du Liban, des actions bien plus sévères et répressives qu'auparavant seront entreprises. Nous avons rompu l'équation qui consiste à conclure un cessez-le-feu sur le papier et à le violer systématiquement sur le terrain, a commenté le président du Parlement, Mohammad Bagher Ghalibaf, principal négociateur iranien. Sur le même ton, Benjamin Netanyahu a assuré qu'Israël riposterait avec force à toute nouvelle attaque iranienne.

Celui qui avait ordonné des frappes contre l'Iran malgré l'objection du président américain lui a aussi dit, avec respect, qu'Israël exercerait son droit à se défendre chaque fois que nécessaire. Plus tôt, le ministre de la Défense Israël Katz a affirmé que son pays continuera d'agir contre le Hezbollah. Il a promis que toute tentative iranienne d'établir un lien entre le Liban et l'Iran afin d'attaquer Israël recevra une réponse d'une grande force.

Téhéran exige un traitement simultané du conflit entre Israël et le Hezbollah, et celui plus large déclenché par les États-Unis et Israël contre l'Iran le 28 février, tandis que Washington souhaite conclure le dossier libanais dans un second temps. Les frappes israéliennes se sont poursuivies lundi dans le sud du Liban, contre une quinzaine de localités dont la ville de Tyr, faisant 14 tués et plus d'une vingtaine de blessés, selon le gouvernement et la Croix-Rouge.

Le Hezbollah a lui revendiqué de nouvelles attaques contre des forces israéliennes dans le sud du Liban, mais pas sur le territoire israélien. L'armée israélienne a de son côté affirmé que trois projectiles avaient été tirés en direction de soldats israéliens en opération dans le sud du Liban, et qu'un projectile supplémentaire était tombé à proximité des troupes sans faire de blessé.

Donald Trump, qui n'a pas caché ces derniers jours ses désaccords avec Benjamin Netanyahu, et l'a appelé au téléphone lundi selon la Maison Blanche, avait tapé du poing sur la table juste avant l'annonce iranienne. Israël et l'Iran doivent immédiatement arrêter de tirer, avait-il exigé, lui qui cherche une sortie à un conflit très impopulaire aux États-Unis à l'approche des élections de mi-mandat.

Signe d'un possible retour au calme, l'espace aérien iranien a été rouvert dans son ensemble lundi, après la fermeture la veille de sa partie occidentale. Cette reprise des hostilités affectera les pourparlers avec les États-Unis même si les tractations via le médiateur pakistanais se poursuivent, a assuré la diplomatie iranienne, ce qu'a confirmé Donald Trump, regrettant que le processus soit freiné par l'ignorance ou la stupidité.

Alimentant les craintes d'une nouvelle extension du conflit, les rebelles houthis du Yémen, alliés de l'Iran, ont revendiqué une attaque contre Israël et décrété une interdiction de navigation israélienne en mer Rouge, autre voie maritime stratégique. Dans ce contexte fébrile, les prix du pétrole, qui ont déjà flambé ces dernières semaines en raison du blocage du détroit d'Ormuz, ont légèrement progressé, le baril de Brent, référence internationale, clôturant en hausse d'1,25%, à 94,25 dollars, et son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, gagnant 0,84%, à 91,30 dollars





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