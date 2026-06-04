Guerre au Moyen-Orient : Israël et le Liban conditionnent un cessez-le-feu à l'arrêt des tirs du Hezbollah

Israël et le Liban ont convenu d'un cessez-le-feu conditionnel après des pourparlers à Washington, tandis que la Chambre américaine a adopté un texte ordonnant la fin des hostilités contre l'Iran, illustrant les divisions politiques et diplomatiques autour du conflit.

Au 97e jour de la guerre en Iran et au Moyen-Orient , Israël et le Liban ont conditionné dans la nuit du mercredi 3 au jeudi 4 juin la mise en œuvre d'un cessez-le-feu à l'arrêt des tirs du Hezbollah , qui rejette ces discussions.

Dans une déclaration commune, les deux pays sont convenus de ce cessez-le-feu à l'issue de deux jours de pourparlers à Washington. Ce cessez-le-feu est conditionné à un arrêt complet des tirs du Hezbollah, à l'évacuation de tous ses membres du secteur situé au sud du fleuve Litani, et à la création de zones pilotes sous contrôle de l'armée libanaise.

Les deux parties ont également accepté de participer à un nouveau round de pourparlers la semaine du 22 juin en vue d'un accord global. Ces développements interviennent après de nouvelles frappes israéliennes au Liban ayant fait au moins dix morts et après de nouveaux tirs revendiqués par le Hezbollah contre Israël, qui a menacé de frapper la banlieue sud de Beyrouth en cas d'attaque contre son territoire.

Parallèlement, la Chambre américaine des représentants a adopté un texte ordonnant au président Donald Trump de retirer les forces armées des États-Unis des hostilités contre la République islamique d'Iran. Cette résolution, adoptée avec les voix de quatre députés républicains, possède une portée avant tout symbolique en raison du droit de veto du président. Les démocrates de la commission des affaires étrangères ont déclaré qu'il était temps de mettre fin à cette guerre illégale et profondément impopulaire.

En cas d'adoption par les deux chambres du Congrès, Donald Trump opposerait sans doute son veto. Pour contourner ce veto, un nouveau vote avec une majorité des deux tiers serait nécessaire, ce qui apparaît comme une quasi impossibilité au vu de la composition actuelle du Congrès. Les démocrates souhaitent ainsi réaffirmer l'autorité du pouvoir législatif sur la déclaration de guerre face au pouvoir exécutif.

Téhéran affirme quant à lui qu'il n'y a aucun progrès tangible dans les négociations avec Washington pour mettre fin au conflit, contrairement aux déclarations de Donald Trump qui évoque des négociations qui se passent très bien et évoque unePossible conclusion ce week-end. Le président américain a aussi déclaré vouloir séparer les discussions sur le Liban de celles sur l'Iran, alors que l'Iran considère qu'il s'agit d'un seul et même sujet.

La guerre entre Israël et le Hezbollah, qui soutient l'Iran, se poursuit depuis 97 jours, avec des combats intensifs et des frappes aériennes régulières des deux côtés de la frontière israélo-libanaise. Les efforts diplomatiques se multiplient pour tenter de mettre fin à ce conflit régional qui n'a cessé de s'étendre depuis le déclenchement des hostilités entre l'Iran et les États-Unis le 28 février dernier.

La création de zones sous contrôle de l'armée libanaise pourrait permettre de réduire les tensions à la frontière, mais le Hezbollah a déjà rejeté ces discussions et a promis de poursuivre ses attaques contre Israël tant que ses exigences ne seront pas satisfaites. Du côté américain, la résolution de la Chambre des représentants illustre la division au Congrès sur la politique étrangère de Donald Trump et soulève des questions constitutionnelles sur le pouvoir de déclarer la guerre.

Alors que le président américain affirme que les négociations avancent bien, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré qu'aucun progrès tangible n'avait été réalisé, accentuant le scepticisme sur la possibilité d'une issue diplomatique rapide. La situation reste donc très volatile, avec des combatscontinus au Liban et des tensions croissantes dans le golfe Persique où des attaques sur des navires et des installations pétrolières ont été signalées





BFMTV / 🏆 14. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cessez-Le-Feu Hezbollah Israël Liban Iran États-Unis Donald Trump Guerre Moyen-Orient Diplomatie

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EN DIRECT Guerre au Moyen-Orient: Malgré l'optimisme de Trump, les combats …Suivez avec nous les informations sur la situation entre l’Iran, les Etats-Unis, Israël et le Liban au Moyen-Orient en ce mardi 2 juin 2026

Read more »

Pétrole : pourquoi les prix pourraient « fortement » baisser à la fin de la guerre au Moyen-OrientLe cercle Cyclope a publié la 40ᵉ édition de son rapport sur les marchés mondiaux ce mardi. Son président et fondateur Philippe Chalmin estime que le marché pétrolier pourrait rapidement revenir excédentaire après la fin de la guerre au Moyen-Orient.

Read more »

Guerre au Moyen-Orient : le Hezbollah, « seul obstacle » à la paix entre Israël et le LibanUn nouveau cycle de négociations entre émissaires israéliens et libanais s’est tenu à Washington pour tenter d’instaurer un cessez-le-feu. Israël a poursuivi ses frappes dans le sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah

Read more »

Escalade militaire au Moyen-Orient : frappes iraniennes, riposte américaine et bombardements israéliens au LibanAu 96e jour du conflit, l'Iran a repris ses frappes visant des bases militaires américaines, notamment au Koweït, entraînant des ripostes américaines en légitime défense. Parallèlement, Israël a poursuivi ses attaques sur le sud du Liban malgré les efforts de Washington pour des pourparlers, causant plusieurs morts et blessés. Les défenses aériennes koweïtiennes ont intercepté des drones et missiles. L'armée américaine affirme avoir repoussé plusieurs attaques iraniennes et mené des frappes sur une île iranienne.

Read more »