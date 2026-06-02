Guadeloupe : un jeune de 18 ans mis en examen pour tentative d'assassinat après avoir grièvement blessé un bébé et son père

Un suspect de 18 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire après avoir reconnu avoir tiré sur un enfant de 18 mois et son père à Sainte-Anne, en Guadeloupe, en novembre 2025. L'enfant a été touché à la tête et son père a perdu un œil. L'affaire met en lumière la circulation massive d'armes liée au narcotrafic aux Antilles.

En Guadeloupe , un drame secoue l'île depuis novembre 2025. Un enfant de 18 mois et son père ont été grièvement blessés par balles alors qu'ils se trouvaient dans leur voiture stationnée à Sainte-Anne, au sud de Grande-Terre.

Le 23 novembre, vers 20h, un couple attendait dans son véhicule avec leur fils à l'arrière quand cinq individus masqués sont descendus d'une autre voiture. L'un d'eux, armé d'un fusil, s'est approché en accusant le père de lui avoir volé des stupéfiants, puis a tiré à deux reprises, atteignant le père et l'enfant. Les complices ont ensuite déchargé leurs armes de poing. Le bébé, touché à la tête, a été transporté d'urgence à l'hôpital, son pronostic vital engagé.

Il a été transféré en Martinique le 27 novembre et n'a pu rentrer chez lui que le 19 décembre. Son père, quant à lui, a perdu l'usage de son œil gauche. Le suspect principal, un jeune homme de 18 ans, a été interpellé jeudi dernier par la section de recherches de Pointe-à-Pitre après avoir échappé à une première opération de police le 3 décembre 2025.

Présenté à un juge d'instruction samedi, il a été mis en examen pour tentative d'assassinat et placé en détention provisoire. Il a reconnu être l'auteur des tirs, selon la procureure Caroline Calbo. Cette affaire s'inscrit dans un contexte de violence armée croissante aux Antilles françaises. Quelques jours avant cette fusillade, un autre enfant de trois ans avait été grièvement blessé par balle et un homme de 26 ans tué au Lamentin, en Martinique, alors qu'ils se trouvaient dans un véhicule.

L'enfant, également touché à la tête, avait vu son pronostic vital engagé. Les autorités locales s'alarment d'une circulation massive d'armes à feu, alimentée par le narcotrafic. Les Antilles sont devenues un point de transit stratégique entre l'Amérique du Sud, les États-Unis et l'Europe, favorisant la prolifération des armes et des violences. La procureure de Pointe-à-Pitre a souligné la nécessité de renforcer les mesures de lutte contre ce fléau.

Par ailleurs, un homme de 41 ans sera jugé devant la cour d'assises à Pau en mai 2025 pour avoir mortellement frappé un Landais de 58 ans lors des Fêtes de Bayonne en 2024. Dans un autre registre, l'Assemblée nationale a approuvé à l'unanimité l'abrogation du Code noir, vestige législatif de l'esclavage resté en vigueur depuis 1848.

Cependant, c'est bien la violence armée liée au trafic de stupéfiants qui préoccupe le plus les habitants de Guadeloupe et de Martinique. Les enquêtes se multiplient, et les forces de l'ordre tentent de démanteler les réseaux criminels qui sèment la terreur. Le cas de ce bébé blessé illustre tragiquement l'urgence d'agir pour protéger les populations vulnérables et restaurer la sécurité dans ces territoires d'outre-mer





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