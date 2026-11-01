Guadeloupe et gastronomie : Route du Rhum et farcement savoyard

Explorez la Guadeloupe via la Route du Rhum et découvrez le farcement, plat typique de Haute-Savoie. Tourisme et gastronomie au programme.

Les lecteurs de Vanessa Zhâ et Olivier Poels sont invités à une évasion mêlant tourisme et gastronomie, entre découverte de trésors du patrimoine et expériences culinaires uniques en France et à l'international. Tandis que les skippers de la Route du Rhum attendent le départ à Saint-Malo pour une arrivée prévue autour du 7 novembre, cette escapade propose de suivre leur轨迹 à travers la Guadeloupe, en mettant l'accent sur les sites naturels et la culture locale. Parallèlement, un plat de montagne oublié, le farcement savoyard, fait son retour sur le devant de la scène culinaire.

Découverte de la Guadeloupe par la mer

La Guadeloupe se présente comme un papillon, avec Grande-Terre à droite et Basse-Terre à gauche. Le trajet des skippers débute par la pointe nord de Grande-Terre, offrant une vue imprenable sur le Grand Cul-de-sac marin. Cet immense lagon bleu cristal est protégé par une barrière de corail longue de 25 kilomètres et abrite un écosystème de mangrove classé réserve de biosphère par l'Unesco. Ce milieu nourricier, où les poissons viennent pondre, est accessible aux visiteurs en kayak ou en paddle. Une nouveauté permet désormais de découvrir la voile traditionnelle via des initiations, une activité pratiquée par des skippers comme Ulysse Pozzoli et Kéni Piperol, patrons de saintoises.

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Traditions marines et paysages volcaniques

Les saintoises, ces barques aux voiles triangulaires de couleur, sont un héritage du patrimoine marin guadeloupéen conçu au XVIIIe siècle pour la pêche par des Bretons aux Saintes. En longeant la côte sous le vent, le paysage évolue du sable doré au nord vers des plages de sable noir au sud, près du volcan actif de la Soufrière à Saint-Claude. Le voyage se poursuit vers Pointe-à-Pitre en laissant à tribord les îles des Saintes et Marie-Galante, une excursion idéale en catamaran. Pour une fin de séjour luxueuse, le Créole Beach Hôtel & Spa offre une vue directe sur les bouées de la ligne d'arrivée, accessible via Corsair ou Air Caraïbes.

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Le farcement : un joyau culinaire savoyard

Éclipsé par la fondue ou la tartiflette, le farcement est un plat emblématique de Haute-Savoie, présent depuis le Moyen Âge. Initialement préparé avec des raves, il utilise désormais des pommes de terre introduites en Savoie au XVIIIe siècle. Ce gâteau rustique, cuit lentement pendant quatre à cinq heures à 160 °C, offre une texture fondante grâce à des pommes de terre râpées, du lard fumé, des fruits secs, des œufs et de la farine. Autrefois cuite dans des panses de vache avant d'être déposée dans le four du boulanger pour le dimanche, sa recette varie légèrement entre les villages mais garde cette base essentielle servie dans une rabolire.