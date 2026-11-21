GTA VI génère 3,79 milliards de dollars et domine les réseaux sociaux. De la politique aux marques, découvrez l'impact culturel et économique massif du jeu Rockstar Games.

Le lancement de " Grand Theft Auto VI " par Rockstar Games a provoqué un séisme culturel et économique majeur, dépassant les limites du divertissement pour impacter la politique, le marketing et le débat social. La plateforme de veille Visibrain a confirmé que le jeu a généré plus de 2,6 millions de messages sur les réseaux sociaux en vingt-quatre heures. Ce chiffre dépasse même les discussions autour du lancement de la Coupe du Monde de football 2026, selon les données annoncées le jeudi.

L'Impact Commercial Record et les Congés

Le succès financier de ce huitième opus de la série de gangsters est historique pour l'industrie du jeu vidéo. L'éditeur américain Take-Two a annoncé que le jeu a généré 3,79 milliards de dollars le jour de sa sortie. Ce résultat s'accompagne d'un record de 32,5 millions de précommandes, consolidant la position de Rockstar Games comme leader incontesté du marché.

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Cet engouement a des répercussions concrètes sur le monde du travail et des études. La plateforme RH Remote a relevé une hausse mondiale de 32 % des congés posés pour le 19 novembre par rapport à la même date l'année précédente. La France figure spécifiquement dans le top 10 des pays où ces demandes de congés ont le plus augmenté, illustrant l'ampleur de l'attrait pour ce titre attendu treize ans.

La Politisation et le Marketing des Marques

Le phénomène ne se limite pas aux joueurs, attirant également l'attention du monde politique et des grandes marques. Plusieurs candidats à l'élection présidentielle, dont Fabien Roussel et Eric Zemmour, ont repris la patte graphique des visuels du jeu. Cette esthétique pop américaine, caractérisée par des couleurs chaudes et saturées, est utilisée pour tenter d'attirer un électorat souvent plus jeune et moins politisé.

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L'exemple le plus médiatisé concerne Gabriel Attal. Dans une vidéo publiée le jeudi sur Instagram qui a totalisé près d'un million de vues, il se met en scène comme l'un des personnages du jeu dans une rue parisienne. Il conclut son intervention par la phrase : " Voler une voiture, c'est mal ", tentant ainsi de montrer qu'il est en phase avec l'époque tout en maintenant une position légale stricte.

Les entreprises ont également surfé sur cette frénésie commerciale. Toyota, Burger King et Axe ont publié des publicités reprenant la charte graphique du jeu, notamment ses tons roses, turquoises et orangés. Ces marques cherchent à capitaliser sur la notoriété massive de GTA VI pour rester pertinentes dans le paysage médiatique actuel.

Squeezie et les Créateurs de Contenu

Les créateurs de contenu jouent un rôle central dans la propagation de ce buzz. Squeezie, deuxième Youtubeur de France avec plus de 20 millions d'abonnés, a publié une vidéo mercredi. Cette création montre une fausse course-poursuite avec la police directement inspirée du jeu, tournée à Miami avec d'autres influenceurs.

La vidéo de Squeezie totalise plus de 9 millions de vues, démontrant l'efficacité du marketing d'influence pour maintenir l'intérêt du public. Cette stratégie permet de toucher une audience large qui ne se contente pas de consommer le produit, mais qui participe activement à sa promotion à travers des mises en scène originales.

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Le Débat Social Autour de Lucia

Le personnage de Lucia, l'une des deux héroïnes principales, suscite un débat de société important. Certains internautes critiquent son indépendance et sa force, regrettant que son compagnon soit mis au second plan. Un internaute s'est interrogé sur Twitter : " Pourquoi j'ai l'impression que GTA 6 est un tutoriel furtif pour être un bon petit ami ".

D'autres internautes envient Lucia, dont le compagnon virtuel semble avoir intégré le partage des tâches ménagères et les petites attentions du quotidien. Cette dynamique a également été reprise par des collectifs militants, qui utilisent des visuels issus du jeu pour appeler à protester contre la vie chère dans le cadre d'un " acte VI ", selon la dénomination donnée par les gilets jaunes.