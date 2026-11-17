Le lancement attendu de Grand Theft Auto VI provoque une anticipation massive aux États-Unis. Une étude révèle que 12 millions de personnes comptent boycotter leur travail pour jouer.

Le lancement de Grand Theft Auto VI suscitera une interruption massive de l'activité professionnelle aux États-Unis, avec l'annonce que 12 millions de personnes envisagent de ne pas travailler le jour de sa sortie. Cette estimation, présentée par l'entreprise de services Abraha, met en lumière l'impact économique et social exceptionnel de ce titre phare développé par Rockstar Games.

Un afflux massif de demandes de congé

Les responsables d'entreprises reçoivent actuellement une quantité record de demandes de congés non payés pour le 26 septembre, date officielle de la sortie du jeu vidéo. Selon les données compilées par Abraha, 12 millions d'Américains ont l'intention de rester chez eux ce jour-là pour profiter de ce moment culturel majeur. Cette tendance reflète une anticipation sans précédent pour une licence de jeux vidéo, créant un défi logistique inédit pour les gestionnaires de ressources humaines à travers le pays.

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Des délais d'inscription qui s'allongent

Ce phénomène a également des répercussions directes sur les services administratifs et de santé. Les centres d'appels des compagnies d'assurance maladie aux États-Unis signalent une augmentation significative des appels entrants dans le but de modifier les rendez-vous médicaux pour le 26 septembre. Cette demande massive de report de rendez-vous illustre comment le calendrier de sortie du jeu s'impose désormais comme une contrainte majeure pour la planification quotidienne de millions de citoyens américains.

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Le contexte du développement du jeu

Le titre, qui fait l'objet d'une telle frénésie, est développé par Rockstar Games et est produit par Take-Two Interactive. La société a confirmé que le jeu sera disponible dès le 26 septembre pour les plateformes PlayStation et Xbox. Cette date de sortie officielle a été fixée après des années d'attente et de rumeurs, consolidant le statut de la franchise comme l'une des plus rentables et attendues de l'industrie du divertissement interactif.

L'impact sur l'économie du jeu

L'anticipation pour Grand Theft Auto VI a déjà généré des ventes anticipées massives et un intérêt médiatique considérable. La sortie du jeu intervient dans un contexte où les joueurs et les analystes s'attendent à ce qu'il batte les records de revenus de l'industrie. Les consommateurs américains sont prêts à consacrer du temps à cette expérience, au point d'en sacrer des journées de travail entières, ce qui souligne l'importance culturelle et économique du produit pour les acteurs du secteur.