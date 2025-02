GTA 6 sur PC : Patience, joueurs !

La version PC de GTA 6 ne sortira pas en même temps que les versions consoles, selon le PDG de Take-Two. Cette stratégie, déjà utilisée pour GTA 5 et Red Dead Redemption 2, permet à Rockstar Games d'optimiser chaque version et de profiter de la croissance du marché PC, qui représente jusqu'à 40% des ventes.

Dans une interview exclusive, Strauss Zelnick, le PDG de Take-Two , vient de clarifier la situation concernant la très attendue version PC de GTA 6 . Les millions de joueurs PC qui attendaient GTA 6 vont devoir s'armer de patience, comme vient de le confirmer Take-Two Interactive dans une récente interview. Le PDG de Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, vient de confirmer ce que beaucoup redoutaient : la version PC de GTA 6 ne sortira pas en même temps que les versions consoles.

Une stratégie qui suit la tradition de l'éditeur, mais qui risque de frustrer de nombreux joueurs. \Pas de surprise du côté de Take-Two et Rockstar Games. Comme pour GTA 5 et Red Dead Redemption 2 avant lui, GTA 6 suivra le même schéma de sortie. On ne commercialise pas toujours sur toutes les plateformes en même temps. Historiquement, Rockstar Games commence avec certaines plateformes et, ensuite, lance sur d'autres. Cette décision peut sembler décevante, mais elle cache une réalité économique importante. Les jeux Rockstar sur PC représentent jusqu'à 40 % des ventes totales, un chiffre qui ne cesse d'augmenter. Red Dead Redemption 2 en est le parfait exemple, ayant récemment battu son record avec près de 100 000 joueurs simultanés sur Steam. Pour les joueurs PC, si l'attente peut paraître frustrante, elle n'est que temporaire. Take-Two reconnaît l'importance croissante du marché PC dans son activité. « On a constaté que le PC prend de plus en plus d'importance dans notre activité, et je ne serai pas surpris de voir cette tendance se poursuivre. Cette stratégie de sortie décalée permet également à Rockstar d'optimiser chaque version pour sa plateforme respective. Les versions PC des jeux Rockstar sont généralement saluées pour leur qualité technique et leurs nombreuses options de personnalisation, ce qui justifie en partie cette période d'attente supplémentaire.





Frandroid

GTA 6 PC Take-Two Rockstar Games Sortie Stratégie

France Dernières Nouvelles, France Actualités

