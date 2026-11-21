Grand Theft Auto VI réalise un succès commercial historique avec 32,5 millions de précommandes, générant 10,8 milliards de dollars. Cependant, le titre suscite des critiques spécifiques sur ses mécaniques et sa représentation.

Le lancement de Grand Theft Auto VI par Rockstar Games, filiale de Take-Two Interactive, marque un tournant majeur dans l'histoire du divertissement mondial. Les précommandes ont atteint un chiffre record de 32,5 millions d'exemplaires, vendus entre 80 et 100 euros selon les différentes versions disponibles. Cette performance dépasse désormais les précédents sommets historiques, éclipsant même des succès cinématographiques majeurs comme Avengers: Endgame.

Des chiffres commerciaux sans précédent

Le titre, disponible exclusivement sur PlayStation 5 et Xbox Series, a été précommandé par près d'un quart des détenteurs de ces consoles, soit environ 23% de la base installée. Selon les dernières données publiées par Rockstar Games, le jeu a généré environ 10,8 milliards de dollars de chiffre d'affaires depuis sa sortie. Le cabinet d'analyse MoffettNathanson confirme cette domination économique, soulignant l'ampleur inédite de cet investissement de 1 à 1,5 milliard de dollars réalisé sur plus de huit années de développement par le fondateur Sam Houser.

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Divergences entre critiques et joueurs

Malgré l'unanimité des critiques professionnelles, la réception auprès du public initial est nuancée. La presse spécialisée a attribué une note moyenne exceptionnelle de 99 sur 100, basée sur les avis d'environ 150 journalistes du secteur. En revanche, les plateformes de vente en ligne affichent des disparités significatives, avec une note de 5,5 sur 10 pour près de 45 000 avis utilisateurs, contre des notes parfaites de 4,85 sur 5 sur PlayStation et 5 étoiles sur Xbox. De nombreux observateurs du secteur interprètent ces écarts comme le signe d'une possible campagne de dénigrement orchestrée en ligne.

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Critiques sur le gameplay et l'immersion

Une partie des joueurs exprime des réserves spécifiques concernant les premières heures de jeu, qui suivent le quotidien du personnage principal Jason. Les critiques se concentrent sur les missions de petits boulots, les tâches domestiques comme repeindre une chambre ou acheter des fleurs pour la compagne Lucia, et certaines absences de modes de jeu, comme l'option à 60 images par seconde. D'autres utilisateurs pointent le manque d'originalité perçu par rapport aux titres précédents de la saga et signalent la présence de quelques bugs techniques, bien que le réalisme visuel et mécanique soit largement salué par le reste de la communauté.

Impact culturel et projections financières

Les recettes du premier jour de GTA VI ont dépassé le total des recettes au box-office d'Avengers: Endgame, qui totalisait environ 2,9 milliards de dollars dans le monde. Cette performance dépasse également la tournée de la chanteuse Taylor Swift en 2023 et 2024, rapportée à 2,1 milliards de dollars. Les analystes de Wells Fargo tablent sur la vente de 65 millions d'exemplaires d'ici la fin de l'exercice fiscal de Take-Two Interactive, fin mars. Cette projection inclut l'arrivée future du jeu sur PC, dont la date n'est pas encore officialisée mais qui devrait arriver l'année prochaine selon plusieurs médias spécialisés.